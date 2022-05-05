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Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10
5.0
2
285 ₽
450 ₽
Шлифовальные бруски и блоки
    Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10
    Арт. Х1308243
    5.0
    2
    Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10
    Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10
    Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10
      Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10
      Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10
      Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10

      Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10

      • -165 ₽
      285 ₽
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308243
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шлифовальный брусок
      Материал лезвия
      		резина
      Все характеристики
      • -165 ₽
      285 ₽
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Терка для шкурки с зажимом Stayer 3569 10 230x105 мм является самым простым ручным инструментом для шлифования поверхности. Наличие металлического зажима позволяет хорошо зафиксировать абразив, и произвести выравнивание плоскости из того или иного материала. Терка с зажимом для шлифовальной сетки легко управляется, не требует никаких дополнительных инструментов кроме самой шлифовальной материи - абразивной сетки, бумаги или шкурки. Инструмент выполнен из ударопрочного пластика и оснащен резиновыми накладками, поэтому терка шлифовальная с зажимами будет отличным вариантом для многократной мануальной обработки.

        Преимущества терки с зажимом для шлифования 3569 10 Stayer:

        • Простота работы;
        • Надежность;
        • Долговечность.

        Комплектация:

        • Терка;
        • Упаковка.