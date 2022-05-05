Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10

Описание:

Терка для шкурки с зажимом Stayer 3569 10 230x105 мм является самым простым ручным инструментом для шлифования поверхности. Наличие металлического зажима позволяет хорошо зафиксировать абразив, и произвести выравнивание плоскости из того или иного материала. Терка с зажимом для шлифовальной сетки легко управляется, не требует никаких дополнительных инструментов кроме самой шлифовальной материи - абразивной сетки, бумаги или шкурки. Инструмент выполнен из ударопрочного пластика и оснащен резиновыми накладками, поэтому терка шлифовальная с зажимами будет отличным вариантом для многократной мануальной обработки.

Преимущества терки с зажимом для шлифования 3569 10 Stayer:

Простота работы;

Надежность;

Долговечность.

Комплектация: