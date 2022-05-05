Брусок с зажимами Stayer 105*230мм для шлиф.сетки 3569-10
Арт. Х1308243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шлифовальный брусок
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Материал лезвия
|резина
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Описание:
Терка для шкурки с зажимом Stayer 3569 10 230x105 мм является самым простым ручным инструментом для шлифования поверхности. Наличие металлического зажима позволяет хорошо зафиксировать абразив, и произвести выравнивание плоскости из того или иного материала. Терка с зажимом для шлифовальной сетки легко управляется, не требует никаких дополнительных инструментов кроме самой шлифовальной материи - абразивной сетки, бумаги или шкурки. Инструмент выполнен из ударопрочного пластика и оснащен резиновыми накладками, поэтому терка шлифовальная с зажимами будет отличным вариантом для многократной мануальной обработки.
Преимущества терки с зажимом для шлифования 3569 10 Stayer:
- Простота работы;
- Надежность;
- Долговечность.
Комплектация:
- Терка;
- Упаковка.