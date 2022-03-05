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Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
5.0
2
330 ₽
Шлифовальные бруски и блоки
    Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
    Арт. Х106158
    5.0
    2
    Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
    Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
    Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
    Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
    Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
      Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
      Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
      Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
      Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
      Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)

      Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х106158
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		шлифовальный брусок
      Длина лезвия, мм
      		210
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Брусок для шлифования MATRIX 210 х 105мм 75830 предназначен для проведения малярных и отделочных работ, таких как равнение штукатурки или зачистка стен. Конструкция изготовлена из пластика. Инструмент оснащен металлическими зажимами, с помощью которых фиксируются сетки и шлифовальные листы. Размер - 210х105 мм

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость