Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Брусок для шлифования MATRIX 210 х 105мм 75830 предназначен для проведения малярных и отделочных работ, таких как равнение штукатурки или зачистка стен. Конструкция изготовлена из пластика. Инструмент оснащен металлическими зажимами, с помощью которых фиксируются сетки и шлифовальные листы. Размер - 210х105 мм