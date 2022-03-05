Брус для шлифования с зажимами Matrix 75830 (210x105 мм)
Арт. Х106158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|шлифовальный брусок
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Длина лезвия, мм
|210
- Брусок для шлифования MATRIX 210 х 105мм 75830 предназначен для проведения малярных и отделочных работ, таких как равнение штукатурки или зачистка стен. Конструкция изготовлена из пластика. Инструмент оснащен металлическими зажимами, с помощью которых фиксируются сетки и шлифовальные листы. Размер - 210х105 мм
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость