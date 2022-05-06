Маркер-краска MunHwa PM-01 (черный)

Промышленный маркер-краска MunHwa PM-01 черного цвета используется для нанесения разметки на деревянной, керамической, резиновой, пластмассовой, каменной и даже стеклянной и металлической поверхностей. Характеризуется яркостью оставляемой линии, оптимальной толщиной, плотностью и стойкостью наносимой краски. Подойдет также для маркировки товаров. Краска остается надолго даже на грязной, влажной или жирной поверхности. Купить маркер-краску MunHwa PM-01 можно для применения во время профессиональных и промышленных работ в области автосервиса, сварки, строительства.

Преимущества строительного Маркера-краски 4мм MunHwa PM-01:

Удобство;

Стойкость;

Хорошая видимость.

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