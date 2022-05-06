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Маркер-краска MunHwa PM-01 (черный)
5.0
2
180 ₽
Маркеры
    Маркер-краска MunHwa PM-01 (черный)
    Арт. X133026
    5.0
    2
    Маркер-краска MunHwa PM-01 (черный)

      Маркер-краска MunHwa PM-01 (черный)

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X133026
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		MunHwa
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип
      		маркер-краска
      Тип маркера
      		жидкая краска
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Промышленный маркер-краска MunHwa PM-01 черного цвета используется для нанесения разметки на деревянной, керамической, резиновой, пластмассовой, каменной и даже стеклянной и металлической поверхностей. Характеризуется яркостью оставляемой линии, оптимальной толщиной, плотностью и стойкостью наносимой краски. Подойдет также для маркировки товаров. Краска остается надолго даже на грязной, влажной или жирной поверхности. Купить маркер-краску MunHwa PM-01 можно для применения во время профессиональных и промышленных работ в области автосервиса, сварки, строительства.

        Преимущества строительного Маркера-краски 4мм MunHwa PM-01:

        • Удобство;
        • Стойкость;
        • Хорошая видимость.

        Комплектация:

        • Маркер;
        • Упаковка.