Трубная теплоизоляция Тилит Супер (35/13 мм, 2 м)
Арт. X16916254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|2
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Толщина, мм
|13
Труба теплоизоляционная ТИЛИТ Супер 35/13 мм превосходно изолирует трубы. Ее можно применять для отопительных, водоснабжающих, водоотводных и канализационных систем. Труба Тилит сделана по всем стандартам качества из полиэтилена вспененного вида, окрашенного в серый цвет для неприглядности, и имеет закрытую структуру, полную ячеек. Таким образом достигается максимальный коэффициент сохранения тепла. Для простоты монтирования материал имеет разрез вдоль, а не поперек. Материал достаточно устойчив к агрессивному внешнему воздействию, поэтому долго прослужит. Он не возгорается, защищает от конденсата и протечек. Еще одним достоинством трубы является то, что она является экологически чистым, безопасным и экономичным оборудованием.
Преимущества трубы теплоизоляционной ТИЛИТ Супер 35/13 мм:
- Не теряет тепло;
- Качественная;
- Износостойкая;
- Не пожароопасная;
- Не допускает протечек;
- Безопасная;
- Легко устанавливается;
- Экологичная;
- Экономичная.
Комплектация:
- Труба;
- Упаковка.