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Трубная теплоизоляция Тилит Супер (35/13 мм, 2 м)
4.7
3
100 ₽
Теплоизоляция для труб
    Трубная теплоизоляция Тилит Супер (35/13 мм, 2 м)
    Арт. X16916254
    4.7
    3
    Трубная теплоизоляция Тилит Супер (35/13 мм, 2 м)

      Трубная теплоизоляция Тилит Супер (35/13 мм, 2 м)

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16916254
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Тилит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		2
      Толщина, мм
      		13
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Труба теплоизоляционная ТИЛИТ Супер 35/13 мм превосходно изолирует трубы. Ее можно применять для отопительных, водоснабжающих, водоотводных и канализационных систем. Труба Тилит сделана по всем стандартам качества из полиэтилена вспененного вида, окрашенного в серый цвет для неприглядности, и имеет закрытую структуру, полную ячеек. Таким образом достигается максимальный коэффициент сохранения тепла. Для простоты монтирования материал имеет разрез вдоль, а не поперек. Материал достаточно устойчив к агрессивному внешнему воздействию, поэтому долго прослужит. Он не возгорается, защищает от конденсата и протечек. Еще одним достоинством трубы является то, что она является экологически чистым, безопасным и экономичным оборудованием.

        Преимущества трубы теплоизоляционной ТИЛИТ Супер 35/13 мм:

        • Не теряет тепло;
        • Качественная;
        • Износостойкая;
        • Не пожароопасная;
        • Не допускает протечек;
        • Безопасная;
        • Легко устанавливается;
        • Экологичная;
        • Экономичная.

        Комплектация:

        • Труба;
        • Упаковка.