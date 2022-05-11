Трубная теплоизоляция Тилит Супер (35/13 мм, 2 м)

Труба теплоизоляционная ТИЛИТ Супер 35/13 мм превосходно изолирует трубы. Ее можно применять для отопительных, водоснабжающих, водоотводных и канализационных систем. Труба Тилит сделана по всем стандартам качества из полиэтилена вспененного вида, окрашенного в серый цвет для неприглядности, и имеет закрытую структуру, полную ячеек. Таким образом достигается максимальный коэффициент сохранения тепла. Для простоты монтирования материал имеет разрез вдоль, а не поперек. Материал достаточно устойчив к агрессивному внешнему воздействию, поэтому долго прослужит. Он не возгорается, защищает от конденсата и протечек. Еще одним достоинством трубы является то, что она является экологически чистым, безопасным и экономичным оборудованием.

Преимущества трубы теплоизоляционной ТИЛИТ Супер 35/13 мм:

Не теряет тепло;

Качественная;

Износостойкая;

Не пожароопасная;

Не допускает протечек;

Безопасная;

Легко устанавливается;

Экологичная;

Экономичная.

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