Трубка Тилит Блэк Стар 6/6 (1/4", 2 м)
Арт. X16916245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|2
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Толщина, мм
|6
- Трубная изоляция ТИЛИТ Блэк Стар применяется для изоляции труб в системах кондиционирования. Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015. Трубки из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических воздействий, стоек к агрессивным средам.
Преимущества
- Экологичность. Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты
- Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение
- Эффективность. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь
- Экономичность. В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить