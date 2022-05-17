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Трубка Тилит Блэк Стар 6/6 (1/4", 2 м)
5.0
2
10 ₽
Теплоизоляция для труб
    Трубка Тилит Блэк Стар 6/6 (1/4", 2 м)
    Арт. X16916245
    5.0
    2
    Трубка Тилит Блэк Стар 6/6 (1/4", 2 м)
    Трубка Тилит Блэк Стар 6/6 (1/4", 2 м)
    Трубка Тилит Блэк Стар 6/6 (1/4", 2 м)
      Трубка Тилит Блэк Стар 6/6 (1/4", 2 м)
      Трубка Тилит Блэк Стар 6/6 (1/4", 2 м)
      Трубка Тилит Блэк Стар 6/6 (1/4", 2 м)

      Трубка Тилит Блэк Стар 6/6 (1/4", 2 м)

      10 ₽
      за штуку
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        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. X16916245
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Тилит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		2
      Толщина, мм
      		6
      Все характеристики
      10 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубная изоляция ТИЛИТ Блэк Стар применяется для изоляции труб в системах кондиционирования. Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015. Трубки из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических воздействий, стоек к агрессивным средам.

        Преимущества

        • Экологичность. Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты
        • Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение
        • Эффективность. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь
        • Экономичность. В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить