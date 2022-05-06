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Трубка Тилит Супер 110/9
4.5
2
330 ₽
Теплоизоляция для труб
    Трубка Тилит Супер 110/9
    Арт. X16916257
    4.5
    2
    Трубка Тилит Супер 110/9

      Трубка Тилит Супер 110/9

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16916257
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Тилит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		2
      Толщина, мм
      		9
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Трубная теплоизоляция Тилит Супер активно используется в трубопроводах самого разного назначения. Выполненный по государственному стандарту из высококачественного пористого материала, утеплитель Тилит Супер позволяет сохранить водопроводные, канализационные и отопительные трубы в исправном состоянии. Вспененный полиэтилен, из которого изготовлена теплоизоляция Тилит Супер отличается удобством в установке, легкостью и прочностью, что позволяет трубам не терять тепло и образовывать меньше конденсата. Трубка имеет разрез по всей длине, позволяющий без труда произвести ее монтаж. Изоляцию Тилит Супер купить стоит для профилактики коррозийного процесса в трубопроводах многоквартирных домов, административных и частных строений.

        Преимущества трубки Тилит Супер:

        • Экологичный;
        • Безопасный и нетоксичный;
        • Не горит;
        • Сокращает тепловые потери;
        • Препятствует образованию ржавчины;
        • Защищает трубы от перепада температур.

        Комплектация:

        • Трубка 2 м;
        • Упаковка.