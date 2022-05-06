Трубка Тилит Супер 110/9

Трубная теплоизоляция Тилит Супер активно используется в трубопроводах самого разного назначения. Выполненный по государственному стандарту из высококачественного пористого материала, утеплитель Тилит Супер позволяет сохранить водопроводные, канализационные и отопительные трубы в исправном состоянии. Вспененный полиэтилен, из которого изготовлена теплоизоляция Тилит Супер отличается удобством в установке, легкостью и прочностью, что позволяет трубам не терять тепло и образовывать меньше конденсата. Трубка имеет разрез по всей длине, позволяющий без труда произвести ее монтаж. Изоляцию Тилит Супер купить стоит для профилактики коррозийного процесса в трубопроводах многоквартирных домов, административных и частных строений.

Преимущества трубки Тилит Супер:

Экологичный;

Безопасный и нетоксичный;

Не горит;

Сокращает тепловые потери;

Препятствует образованию ржавчины;

Защищает трубы от перепада температур.

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