Трубка Тилит Супер 110/9
Арт. X16916257
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|2
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Толщина, мм
|9
Трубная теплоизоляция Тилит Супер активно используется в трубопроводах самого разного назначения. Выполненный по государственному стандарту из высококачественного пористого материала, утеплитель Тилит Супер позволяет сохранить водопроводные, канализационные и отопительные трубы в исправном состоянии. Вспененный полиэтилен, из которого изготовлена теплоизоляция Тилит Супер отличается удобством в установке, легкостью и прочностью, что позволяет трубам не терять тепло и образовывать меньше конденсата. Трубка имеет разрез по всей длине, позволяющий без труда произвести ее монтаж. Изоляцию Тилит Супер купить стоит для профилактики коррозийного процесса в трубопроводах многоквартирных домов, административных и частных строений.
Преимущества трубки Тилит Супер:
- Экологичный;
- Безопасный и нетоксичный;
- Не горит;
- Сокращает тепловые потери;
- Препятствует образованию ржавчины;
- Защищает трубы от перепада температур.
Комплектация:
- Трубка 2 м;
- Упаковка.