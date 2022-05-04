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Трубка Тилит Супер 114/13
5.0
2
370 ₽
Теплоизоляция для труб
    Трубка Тилит Супер 114/13
    Арт. X699145504100
    5.0
    2
    Трубка Тилит Супер 114/13

      Трубка Тилит Супер 114/13

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X699145504100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Тилит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		2
      Толщина, мм
      		13
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубная изоляция ТИЛИТ Супер применяется для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации. Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015. Трубки из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал имеет продольный надрез для быстрого и удобного монтажа, стоек к агрессивным средам.

        Преимущества

        • Экологичность
        • Пожаробезопасность
        • Эффективность
        • Экономичность