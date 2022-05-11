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Трубная теплоизоляция Тилит Супер (42/9 мм, 2 м)
5.0
3
90 ₽
Теплоизоляция для труб
    Трубная теплоизоляция Тилит Супер (42/9 мм, 2 м)
    Арт. X699145504104
    5.0
    3
    Трубная теплоизоляция Тилит Супер (42/9 мм, 2 м)

      Трубная теплоизоляция Тилит Супер (42/9 мм, 2 м)

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145504104
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Тилит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		2
      Толщина, мм
      		9
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Утеплитель ТИЛИТ Супер - это экологичный и эффективный изоляционный материал, широко эксплуатирующийся при монтаже труб и фитингов в канализационных, водоснабжающих и отопительных системах. Утепление труб позволяет уменьшить образование конденсата, что помогает поддерживать трубы в их предельно эффективном состоянии. Утеплитель обладает вспененной текстурой, которая увеличивает его способность поддерживать температуру постоянной. Трубка имеет продольный разрез, что облегчает установку изоляции на трубу. ТИЛИТ Супер купить можно ради его безопасности, длительности срока эксплуатации и химической устойчивости.

        Преимущества изоляции ТИЛИТ Супер:

        • Экономичная;
        • Практичная;
        • Простая в монтаже;
        • Экологически чистая;
        • Химическая устойчивость;
        • Термостойкость.

        Комплектация:

        • Изоляция;
        • Упаковка.