Трубная теплоизоляция Тилит Супер (42/9 мм, 2 м)

Утеплитель ТИЛИТ Супер - это экологичный и эффективный изоляционный материал, широко эксплуатирующийся при монтаже труб и фитингов в канализационных, водоснабжающих и отопительных системах. Утепление труб позволяет уменьшить образование конденсата, что помогает поддерживать трубы в их предельно эффективном состоянии. Утеплитель обладает вспененной текстурой, которая увеличивает его способность поддерживать температуру постоянной. Трубка имеет продольный разрез, что облегчает установку изоляции на трубу. ТИЛИТ Супер купить можно ради его безопасности, длительности срока эксплуатации и химической устойчивости.

Преимущества изоляции ТИЛИТ Супер:

Экономичная;

Практичная;

Простая в монтаже;

Экологически чистая;

Химическая устойчивость;

Термостойкость.

Комплектация: