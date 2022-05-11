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Трубная теплоизоляция Тилит Супер (35/9 мм, 2 м)
4.8
4
70 ₽
Теплоизоляция для труб
    Трубная теплоизоляция Тилит Супер (35/9 мм, 2 м)
    Арт. X69914550484
    4.8
    4
    Трубная теплоизоляция Тилит Супер (35/9 мм, 2 м)

      Трубная теплоизоляция Тилит Супер (35/9 мм, 2 м)

      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69914550484
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Тилит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		2
      Толщина, мм
      		9
      Все характеристики
      70 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубная изоляция ТИЛИТ Супер применяется для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации. Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015. Трубки из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал имеет продольный надрез для быстрого и удобного монтажа, стоек к агрессивным средам.

        Преимущества

        • Экологичность
        • Пожаробезопасность
        • Эффективность
        • Экономичность