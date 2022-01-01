Трубка Тилит Супер 64/9

Преимущества

Экологичность. Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты

Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение

Эффективность. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь

Экономичность. В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить

Трубная изоляция ТИЛИТ Супер — трубки из вспененного полиэтилена, серого цвета, с закрытой ячеистой структурой. Изделия имеют продольный надрез для быстрого и удобного монтажа. Применяется для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации. Материал стоек к агрессивным средам.