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Трубка Тилит Супер 64/9
140 ₽
Теплоизоляция для труб
    Трубка Тилит Супер 64/9
    Арт. X699145504102
    Трубка Тилит Супер 64/9
    Трубка Тилит Супер 64/9
      Трубка Тилит Супер 64/9
      Трубка Тилит Супер 64/9

      Трубка Тилит Супер 64/9

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X699145504102

      Характеристики

      Производитель
      		Тилит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		2
      Толщина, мм
      		9
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубная изоляция ТИЛИТ Супер — трубки из вспененного полиэтилена, серого цвета, с закрытой ячеистой структурой. Изделия имеют продольный надрез для быстрого и удобного монтажа. Применяется для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации. Материал стоек к агрессивным средам.

        Преимущества

        • Экологичность. Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты
        • Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение
        • Эффективность. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь
        • Экономичность. В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить