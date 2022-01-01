Трубка Тилит Супер 64/9
Арт. X699145504102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|2
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Толщина, мм
|9
- Трубная изоляция ТИЛИТ Супер — трубки из вспененного полиэтилена, серого цвета, с закрытой ячеистой структурой. Изделия имеют продольный надрез для быстрого и удобного монтажа. Применяется для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации. Материал стоек к агрессивным средам.
Преимущества
- Экологичность. Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты
- Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение
- Эффективность. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь
- Экономичность. В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить