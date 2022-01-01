Пена оригинальная всесезонная Makroflex ShakeTec 1947660, 750 мл

Преимущества

Температура применения от -10С до +35С

Технология ShakeTec – специальный металлический мячик внутри баллона повышает гомогенность ингредиентов при перемешивании

Индикатор температуры баллона - отличные результаты благодаря соблюдению правильного температурного режима применения пены

Высокий уровень адгезии к большинству строительных материалов

Высокая тепло- и звукоизоляция

Мелкопористая структура

Высокая плотность готовой пены

Устойчивость к плесени и влаге

Не содержит хлорфторуглеродных пропеллентов





Высококачественная однокомпонентная, отверждаемая за счет реакции с влагой воздуха, полиуретановая пена с превосходным соотношением открытых-закрытых ячеек и высокой механической прочностью. Проста в употреблении, наносится с помощью прилагаемой трубочки-аппликатора. Имеет прекрасную адгезию к большинству строительных материалов, таких как: дерево, бетон, камень, металл и т.д