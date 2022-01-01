Пена оригинальная всесезонная Makroflex ShakeTec 1947660, 750 мл
Арт. X79312193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Эстония
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Родина бренда
|Финляндия
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Вид баллона
|готовый к использованию
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Объём, мл
|750
- Высококачественная однокомпонентная, отверждаемая за счет реакции с влагой воздуха, полиуретановая пена с превосходным соотношением открытых-закрытых ячеек и высокой механической прочностью. Проста в употреблении, наносится с помощью прилагаемой трубочки-аппликатора. Имеет прекрасную адгезию к большинству строительных материалов, таких как: дерево, бетон, камень, металл и т.д
Преимущества
- Температура применения от -10С до +35С
- Технология ShakeTec – специальный металлический мячик внутри баллона повышает гомогенность ингредиентов при перемешивании
- Индикатор температуры баллона - отличные результаты благодаря соблюдению правильного температурного режима применения пены
- Высокий уровень адгезии к большинству строительных материалов
- Высокая тепло- и звукоизоляция
- Мелкопористая структура
- Высокая плотность готовой пены
- Устойчивость к плесени и влаге
- Не содержит хлорфторуглеродных пропеллентов