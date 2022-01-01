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Пена оригинальная всесезонная Makroflex ShakeTec 1947660, 750 мл
985 ₽
Монтажная пена
    Пена оригинальная всесезонная Makroflex ShakeTec 1947660, 750 мл
    Арт. X79312193
    Пена оригинальная всесезонная Makroflex ShakeTec 1947660, 750 мл
    Пена оригинальная всесезонная Makroflex ShakeTec 1947660, 750 мл
    Пена оригинальная всесезонная Makroflex ShakeTec 1947660, 750 мл
      Пена оригинальная всесезонная Makroflex ShakeTec 1947660, 750 мл
      Пена оригинальная всесезонная Makroflex ShakeTec 1947660, 750 мл
      Пена оригинальная всесезонная Makroflex ShakeTec 1947660, 750 мл

      Пена оригинальная всесезонная Makroflex ShakeTec 1947660, 750 мл

      985 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X79312193

      Характеристики

      Производитель
      		Makroflex
      Страна производства
      		Эстония
      Родина бренда
      		Финляндия
      Вид баллона
      		готовый к использованию
      Объём, мл
      		750
      Все характеристики
      985 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высококачественная однокомпонентная, отверждаемая за счет реакции с влагой воздуха, полиуретановая пена с превосходным соотношением открытых-закрытых ячеек и высокой механической прочностью. Проста в употреблении, наносится с помощью прилагаемой трубочки-аппликатора. Имеет прекрасную адгезию к большинству строительных материалов, таких как: дерево, бетон, камень, металл и т.д

        Преимущества

        • Температура применения от -10С до +35С
        • Технология ShakeTec – специальный металлический мячик внутри баллона повышает гомогенность ингредиентов при перемешивании
        • Индикатор температуры баллона - отличные результаты благодаря соблюдению правильного температурного режима применения пены
        • Высокий уровень адгезии к большинству строительных  материалов
        • Высокая тепло- и звукоизоляция
        • Мелкопористая структура
        • Высокая плотность готовой пены
        • Устойчивость к плесени и влаге 
        • Не содержит хлорфторуглеродных пропеллентов