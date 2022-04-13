Брезентовые рукавицы с двойным наладонником (пара)
Арт. 711170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие рукавицы
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Назначение
|от порезов и проколов, строительные, хозяйственные, для сварки
- Рукавицы брезентовые рабочие с двойным наладонником являются средством индивидуальной защиты человека и используются для предотвращения механических и химических повреждений кожного покрова рук. Изделие имеет широкий спектр применения не только на производстве, но и в быту.