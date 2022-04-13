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Брезентовые рукавицы с двойным наладонником (пара)
5.0
2
80 ₽
Рукавицы рабочие
    Брезентовые рукавицы с двойным наладонником (пара)
    Арт. 711170
    5.0
    2
    Брезентовые рукавицы с двойным наладонником (пара)

      Брезентовые рукавицы с двойным наладонником (пара)

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 711170
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ТексТрейд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие рукавицы
      Назначение
      		от порезов и проколов, строительные, хозяйственные, для сварки
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукавицы брезентовые рабочие с двойным наладонником являются средством индивидуальной защиты человека и используются для предотвращения механических и химических повреждений кожного покрова рук. Изделие имеет широкий спектр применения не только на производстве, но и в быту.