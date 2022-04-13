Рукавицы брезентовые Лакра 5073000 (пара)

Преимущества

Изготовлены из брезента, пропитанного огнеупорным составом, благодаря чему могут использоваться при сварочных работах

Рукавицы рабочие брезентовые ОП применяются для защиты рук от значительных истирающих нагрузок, а также порезов, проколов и иных механических воздействий при строительных работах.