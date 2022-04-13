Рукавицы брезентовые Лакра 5073000 (пара)
Арт. 71104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие рукавицы
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Назначение
|от порезов и проколов, строительные, хозяйственные, для сварки
- Рукавицы рабочие брезентовые ОП применяются для защиты рук от значительных истирающих нагрузок, а также порезов, проколов и иных механических воздействий при строительных работах.
Преимущества
- Изготовлены из брезента, пропитанного огнеупорным составом, благодаря чему могут использоваться при сварочных работах