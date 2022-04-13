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Рукавицы брезентовые Лакра 5073000 (пара)
5.0
2
90 ₽
Рукавицы рабочие
    Рукавицы брезентовые Лакра 5073000 (пара)
    Арт. 71104
    5.0
    2
    Рукавицы брезентовые Лакра 5073000 (пара)

      Рукавицы брезентовые Лакра 5073000 (пара)

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие рукавицы
      Назначение
      		от порезов и проколов, строительные, хозяйственные, для сварки
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рукавицы рабочие брезентовые ОП применяются для защиты рук от значительных истирающих нагрузок, а также порезов, проколов и иных механических воздействий при строительных работах.

        Преимущества

        • Изготовлены из брезента, пропитанного огнеупорным составом, благодаря чему могут использоваться при сварочных работах