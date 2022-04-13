Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Суконные рукавицы (пара)
5.0
2
120 ₽
Рукавицы рабочие
    Суконные рукавицы (пара)
    Арт. Х15505
    5.0
    2
    Суконные рукавицы (пара)

      Суконные рукавицы (пара)

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15505
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ТексТрейд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие рукавицы
      Назначение
      		от порезов и проколов, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • При выполнении работ, связанных с загрязнением любого рода, необходимо использовать защитные средства, например рукавицы комбинированные (в случае если вы хотите защитить руки). Использовать их можно как в домашних условиях, так и в самых разных отраслях производственной деятельности. Помимо защиты от загрязнений, они оберегают от травматизма при строительных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и других работах.

        Преимущества

        • Практичность
        • Удобство в носке
        • Свобода движений
        • Долговечность