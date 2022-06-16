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Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
5.0
2
6 870 ₽
7 380 ₽
Ножницы вырезные (листовые)
  • Персональная скидка
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Арт. Ю00000017653
5.0
2
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
  • Персональная скидка
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500

Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500

Дарим скидки за
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  • -510 ₽
6 870 ₽
7 380 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000017653
5.0
2

Характеристики

Производитель
Зубр
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Частота, Гц
50
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -510 ₽
6 870 ₽
7 380 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Ножницы листовые Зубр ЗНЛ-500 это отличный вариант для резки металлических листов. Электрические ножницы представляют собой пластиковый кожух, внутри которого находятся небольшой мотор и редуктор в металлической оболочке. Электронное оснащение инструмента позволит мастеру создавать детали из листового сырья толщиной до двух с половиной миллиметров. Четырехгранные ножи с упрощенной системой их поворота способны производить как простую, так и сложную, фигурную резку. Благодаря обтекаемой форме и мягкому покрытию, ножницы комфортно лежат в руках, не натирают при осуществлении режущих движений. При необходимости режущие элементы можно без труда извлечь из корпуса и заточить или заменить. Зубр профессионал знл 500 купить стоит ради облегчения процесса резки листового металла. Ножницы комплектуются набором щупов, помогающих настроить инструмент под толщину материала, и кейсом для облегчения транспортировки.

    Преимущества электроножниц Зубр ЗНЛ-500:

    • Производительность;
    • Легкость обращения;
    • Сменные части;
    • Острые ножи;
    • Комфортны для длительного использования.

    Комплектация:

    • Ножницы;
    • Ключ имбусовый S2.5;
    • Ключ имбусовый S4;
    • Ключ имбусовый S10;
    • Щуп 0,1 мм;
    • Щуп 0,15 мм;
    • Щуп 0,2 мм;
    • Руководство по эксплуатации;
    • Кейс.