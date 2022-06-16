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Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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Ножницы листовые Зубр ЗНЛ-500 это отличный вариант для резки металлических листов. Электрические ножницы представляют собой пластиковый кожух, внутри которого находятся небольшой мотор и редуктор в металлической оболочке. Электронное оснащение инструмента позволит мастеру создавать детали из листового сырья толщиной до двух с половиной миллиметров. Четырехгранные ножи с упрощенной системой их поворота способны производить как простую, так и сложную, фигурную резку. Благодаря обтекаемой форме и мягкому покрытию, ножницы комфортно лежат в руках, не натирают при осуществлении режущих движений. При необходимости режущие элементы можно без труда извлечь из корпуса и заточить или заменить. Зубр профессионал знл 500 купить стоит ради облегчения процесса резки листового металла. Ножницы комплектуются набором щупов, помогающих настроить инструмент под толщину материала, и кейсом для облегчения транспортировки.
Преимущества электроножниц Зубр ЗНЛ-500:
- Производительность;
- Легкость обращения;
- Сменные части;
- Острые ножи;
- Комфортны для длительного использования.
Комплектация:
- Ножницы;
- Ключ имбусовый S2.5;
- Ключ имбусовый S4;
- Ключ имбусовый S10;
- Щуп 0,1 мм;
- Щуп 0,15 мм;
- Щуп 0,2 мм;
- Руководство по эксплуатации;
- Кейс.