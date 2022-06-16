Электрические ножницы по металлу Зубр ЗНЛ-500

Ножницы листовые Зубр ЗНЛ-500 это отличный вариант для резки металлических листов. Электрические ножницы представляют собой пластиковый кожух, внутри которого находятся небольшой мотор и редуктор в металлической оболочке. Электронное оснащение инструмента позволит мастеру создавать детали из листового сырья толщиной до двух с половиной миллиметров. Четырехгранные ножи с упрощенной системой их поворота способны производить как простую, так и сложную, фигурную резку. Благодаря обтекаемой форме и мягкому покрытию, ножницы комфортно лежат в руках, не натирают при осуществлении режущих движений. При необходимости режущие элементы можно без труда извлечь из корпуса и заточить или заменить. Зубр профессионал знл 500 купить стоит ради облегчения процесса резки листового металла. Ножницы комплектуются набором щупов, помогающих настроить инструмент под толщину материала, и кейсом для облегчения транспортировки.

Преимущества электроножниц Зубр ЗНЛ-500:

Производительность;

Легкость обращения;

Сменные части;

Острые ножи;

Комфортны для длительного использования.

Комплектация: