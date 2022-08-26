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Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
5.0
1
220 ₽
Маркеры
    Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
    Арт. Х153710609
    5.0
    1
    Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
    Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
    Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
    Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
    Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
      Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
      Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
      Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
      Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
      Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01

      Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710609
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		карандаш
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Твердосплавный разметочный карандаш 130 мм STAYER 3345_z01 используется в сфере строительства. Имеет специальный держатель для крепления на одежде. Благодаря твердосплавному наконечнику выполняет четкие линии на различных материалах: пластмасса, низко- и среднеуглеродистая сталь, цветные металлы. Длина изделия - 130 мм. 

        Преимущества

        • Прецизионная обработка рабочих граней
        • Держатель для переноски в кармане
        • Прочный металлический корпус
        • Материал изделия: карбид вольфрама
        • Долговечность твердосплавного разметочного карандаша 130 мм STAYER 3345_z01