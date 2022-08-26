Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01
Арт. Х153710609
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|карандаш
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Цвет
|серый
- Твердосплавный разметочный карандаш 130 мм STAYER 3345_z01 используется в сфере строительства. Имеет специальный держатель для крепления на одежде. Благодаря твердосплавному наконечнику выполняет четкие линии на различных материалах: пластмасса, низко- и среднеуглеродистая сталь, цветные металлы. Длина изделия - 130 мм.
Преимущества
- Прецизионная обработка рабочих граней
- Держатель для переноски в кармане
- Прочный металлический корпус
- Материал изделия: карбид вольфрама
- Долговечность твердосплавного разметочного карандаша 130 мм STAYER 3345_z01