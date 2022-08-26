Твердосплавный карандаш разметочный 130 мм Stayer 3345_z01

Преимущества

Прецизионная обработка рабочих граней

Держатель для переноски в кармане

Прочный металлический корпус

Материал изделия: карбид вольфрама

Долговечность твердосплавного разметочного карандаша 130 мм STAYER 3345_z01

Твердосплавный разметочный карандаш 130 мм STAYER 3345_z01 используется в сфере строительства. Имеет специальный держатель для крепления на одежде. Благодаря твердосплавному наконечнику выполняет четкие линии на различных материалах: пластмасса, низко- и среднеуглеродистая сталь, цветные металлы. Длина изделия - 130 мм.