Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
Арт. Х132543
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|нить (шнур)
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Вес, кг
|0.1
- Нейлоновый шнур на катушке 100 м STAYER 2-06411-100 используется при проведении строительных работ для контроля отклонений от прямолинейности, например, при кладке стен из кирпича и пр. Шнур поставляется в комплекте с катушкой на ручке для более удобного сматывания.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Защита от спутывания
- Длина 100 метров
- Надежность
- Простота эксплуатации
- Прочность