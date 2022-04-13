Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
5.0
2
260 ₽
Разметочные шнуры
    Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
    Арт. Х132543
    5.0
    2
    Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
    Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
    Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
      Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
      Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100
      Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100

      Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х132543
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		нить (шнур)
      Вес, кг
      		0.1
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нейлоновый шнур на катушке 100 м STAYER 2-06411-100 используется при проведении строительных работ для контроля отклонений от прямолинейности, например, при кладке стен из кирпича и пр. Шнур поставляется в комплекте с катушкой на ручке для более удобного сматывания.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Защита от спутывания
        • Длина 100 метров
        • Надежность
        • Простота эксплуатации
        • Прочность