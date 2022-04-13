Нейлоновый шнур для строительных работ Stayer 2-06411-100

Преимущества

Длительный срок службы

Защита от спутывания



Длина 100 метров

Надежность

Простота эксплуатации

Прочность

Нейлоновый шнур на катушке 100 м STAYER 2-06411-100 используется при проведении строительных работ для контроля отклонений от прямолинейности, например, при кладке стен из кирпича и пр. Шнур поставляется в комплекте с катушкой на ручке для более удобного сматывания.