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Мелки разметочные мраморные, стеатитовый стержень РемоКолор 13-0-100, 125х12х5 мм, 5 шт.
5.0
1
175 ₽
Маркеры
    Мелки разметочные мраморные, стеатитовый стержень РемоКолор 13-0-100, 125х12х5 мм, 5 шт.
    Арт. О00000036027
    5.0
    1
    Мелки разметочные мраморные, стеатитовый стержень РемоКолор 13-0-100, 125х12х5 мм, 5 шт.

      Мелки разметочные мраморные, стеатитовый стержень РемоКолор 13-0-100, 125х12х5 мм, 5 шт.

      175 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000036027
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		РемоКолор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		маркер
      Тип маркера
      		перманентный
      Все характеристики
      175 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мраморные разметочные мелки РемоКолор стеатитовый стержень, 125х12х5мм, 5шт 13-0-100 используется для разметки и маркировки металлических листов, сортамента, труб при монтаже и сварке, при создании металлоконструкций, раскрое. Материал отличается износоустойчивостью, не восприимчив к атмосферным воздействиям. Белые мелки из мраморной крошки используются также при разметке неметаллических материалов — шифера, кирпича, бетонных конструкций, пластиковых элементов, асфальта