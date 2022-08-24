Мелки разметочные мраморные, стеатитовый стержень РемоКолор 13-0-100, 125х12х5 мм, 5 шт.
Арт. О00000036027
Мелки разметочные мраморные, стеатитовый стержень РемоКолор 13-0-100, 125х12х5 мм, 5 шт.
Арт. О00000036027
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|маркер
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Тип маркера
|перманентный
- Мраморные разметочные мелки РемоКолор стеатитовый стержень, 125х12х5мм, 5шт 13-0-100 используется для разметки и маркировки металлических листов, сортамента, труб при монтаже и сварке, при создании металлоконструкций, раскрое. Материал отличается износоустойчивостью, не восприимчив к атмосферным воздействиям. Белые мелки из мраморной крошки используются также при разметке неметаллических материалов — шифера, кирпича, бетонных конструкций, пластиковых элементов, асфальта