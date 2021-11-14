Клемма заземления "Сатурн" КЗ-50
Арт. X1329156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип клеммы
|зажим/крокодил
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Макс. ток, А
|500
- Клемма заземления Сатурн КЗ-50 со стальным оцинкованным корпусом, отличным пружинным механизмом крепления и латунными губами, для максимальной электропроводимости. Модель великолепно подойдет для комплектации аппаратов ручной дуговой сварки.
Преимущества
- Максимальный ток – 500 А
- Латунные контактные губы (раствор до 60 мм)
- Простой и качественный пружинный механизм
- Штампованный оцинкованный корпус из стали
- Клемма весит всего 380 гр., это совсем немного, ее легко брать с собой и использовать на любых рабочих площадках
- Модель выполнена очень качественно, производитель гарантирует продолжительный срок эксплуатации и высокую безопасность оператора