Преимущества

Максимальный ток – 500 А

Латунные контактные губы (раствор до 60 мм)

Простой и качественный пружинный механизм

Штампованный оцинкованный корпус из стали

Клемма весит всего 380 гр., это совсем немного, ее легко брать с собой и использовать на любых рабочих площадках

Модель выполнена очень качественно, производитель гарантирует продолжительный срок эксплуатации и высокую безопасность оператора

Клемма заземления Сатурн КЗ-50 со стальным оцинкованным корпусом, отличным пружинным механизмом крепления и латунными губами, для максимальной электропроводимости. Модель великолепно подойдет для комплектации аппаратов ручной дуговой сварки.