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Клемма заземления "Сатурн" КЗ-50
5.0
1
570 ₽
Клеммы заземления
    Клемма заземления "Сатурн" КЗ-50
    Арт. X1329156
    5.0
    1
    Клемма заземления "Сатурн" КЗ-50

      Клемма заземления "Сатурн" КЗ-50

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1329156
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип клеммы
      		зажим/крокодил
      Макс. ток, А
      		500
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клемма заземления Сатурн КЗ-50 со стальным оцинкованным корпусом, отличным пружинным механизмом крепления и латунными губами, для максимальной электропроводимости. Модель великолепно подойдет для комплектации аппаратов ручной дуговой сварки.

        Преимущества

        • Максимальный ток – 500 А
        • Латунные контактные губы (раствор до 60 мм)
        • Простой и качественный пружинный механизм
        • Штампованный оцинкованный корпус из стали
        • Клемма весит всего 380 гр., это совсем немного, ее легко брать с собой и использовать на любых рабочих площадках
        • Модель выполнена очень качественно, производитель гарантирует продолжительный срок эксплуатации и высокую безопасность оператора