Преимущества

Диапазон сварочного тока — 400А

Имеет надежную конструкцию (латунь)

Повышенная долговечность (мощная пружина и толстостенные губки)

Клемма заземления КЕДР КЗ-400 PRO Comfort предназначена для присоединения сварочного кабеля к сварочной детали и обеспечивает надежный контакт в месте подключения. Клеммы заземления надежно закрепляются на свариваемом изделии и минимизируют электрическое сопротивление в месте контакта.