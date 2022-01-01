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Клемма заземления Кедр КЗ-20 Prime
230 ₽
Клеммы заземления
    Клемма заземления Кедр КЗ-20 Prime
    Арт. О00000026064
    Клемма заземления Кедр КЗ-20 Prime

      Клемма заземления Кедр КЗ-20 Prime

      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026064

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип клеммы
      		зажим/крокодил
      Макс. ток, А
      		200
      Все характеристики
      230 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клемма заземления КЕДР КЗ-20 PRIME предназначена для присоединения сварочного кабеля к сварочной детали и обеспечивает надежный контакт в месте подключения. Клеммы заземления надежно закрепляются на свариваемом изделии и минимизируют электрическое сопротивление в месте контакта.

        Преимущества

        • Диапазон сварочного тока — 200А
        • Имеет надежную конструкцию (латунь)
        • Повышенная долговечность (мощная пружина и толстостенные губки)