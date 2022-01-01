Преимущества

Диапазон сварочного тока — 200А

Имеет надежную конструкцию (латунь)

Повышенная долговечность (мощная пружина и толстостенные губки)





Клемма заземления КЕДР КЗ-20 PRIME предназначена для присоединения сварочного кабеля к сварочной детали и обеспечивает надежный контакт в месте подключения. Клеммы заземления надежно закрепляются на свариваемом изделии и минимизируют электрическое сопротивление в месте контакта.