Клапан Донмет КОК М16 обратный кислород редуктор
Арт. 706158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Тип газа
|кислород
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Способ установки
|на редуктор
- Клапан огнепреградительный Донмет КОК М16 кислородный для редуктора БКО - предохранительное устройство совмещающее в себе функции обратного клапана и пламегасителя. Клапан огнепреградительный задерживает как противоток газа, так и предотвращает прохождение пламени, возникающего при обратном ударе или разложении горючего газа, а также его смеси с кислородом или воздухом, в защищаемое оборудование, аппаратуру и коммуникации
Преимущества
- Задерживает противоток газа при давлении от 0.03кгс/см2 и более
- Диаметр применяемого ниппеля – 9 мм
- Наибольшее рабочее давление кислорода – 10кг/см2
- Металлокерамический пламегасящий элемент (размер микропор не более 40мкм) предотвращает проникновение пламени в рукава и баллоны
- Держит не менее ста обратных ударов пламени подряд
- 100% выпускаемых клапанов тестируются в сертифицированной лаборатории