Клапан Донмет КОК М16 обратный кислород редуктор

Клапан огнепреградительный Донмет КОК М16 кислородный для редуктора БКО - предохранительное устройство совмещающее в себе функции обратного клапана и пламегасителя. Клапан огнепреградительный задерживает как противоток газа, так и предотвращает прохождение пламени, возникающего при обратном ударе или разложении горючего газа, а также его смеси с кислородом или воздухом, в защищаемое оборудование, аппаратуру и коммуникации

Преимущества