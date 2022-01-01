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Клапан Донмет КОК М16 обратный кислород редуктор
700 ₽
Обратные клапаны для газовых баллонов
    Клапан Донмет КОК М16 обратный кислород редуктор
    Арт. 706158
    Клапан Донмет КОК М16 обратный кислород редуктор

      Клапан Донмет КОК М16 обратный кислород редуктор

      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 706158

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип газа
      		кислород
      Способ установки
      		на редуктор
      Все характеристики
      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клапан огнепреградительный Донмет КОК М16 кислородный для редуктора БКО - предохранительное устройство совмещающее в себе функции обратного клапана и пламегасителя. Клапан огнепреградительный задерживает как противоток газа, так и предотвращает прохождение пламени, возникающего при обратном ударе или разложении горючего газа, а также его смеси с кислородом или воздухом, в защищаемое оборудование, аппаратуру и коммуникации

        Преимущества

        • Задерживает противоток газа при давлении от 0.03кгс/см2 и более
        • Диаметр применяемого ниппеля – 9 мм
        • Наибольшее рабочее давление кислорода – 10кг/см2
        • Металлокерамический пламегасящий элемент (размер микропор не более 40мкм) предотвращает проникновение пламени в рукава и баллоны
        • Держит не менее ста обратных ударов пламени подряд
        • 100% выпускаемых клапанов тестируются в сертифицированной лаборатории