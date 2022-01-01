Гайка под ниппель Роар СВ000003777-1, М12, 1.25 мм

Гайка под ниппель РОАР применяется в качестве стального соединения ниппеля с приборами, применяющимися для газосварочных работ. Гайка позволяет присоединять ниппеля к устройствам, таким как сварочные рукава - к редуктору, или подключить клапаны к пневматическим приборам. Устройства линий передач инертного или благородного газа, углекислого газа, а также кислорода тоже относятся к сфере применения гайки под ниппель. Купить гайку под ниппель РОАР диаметром 1,2 сантиметра можно прямо сейчас по доступной цене.

Преимущества