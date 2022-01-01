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Гайка под ниппель Роар СВ000003777-1, М12, 1.25 мм
80 ₽
Газовые фитинги
    Гайка под ниппель Роар СВ000003777-1, М12, 1.25 мм
    Арт. X13031539
    Гайка под ниппель Роар СВ000003777-1, М12, 1.25 мм

      Гайка под ниппель Роар СВ000003777-1, М12, 1.25 мм

      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13031539

      Характеристики

      Производитель
      		Роар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		гайка
      Размер
      		М12х1.25
      Все характеристики
      80 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Гайка под ниппель РОАР применяется в качестве стального соединения ниппеля с приборами, применяющимися для газосварочных работ. Гайка позволяет присоединять ниппеля к устройствам, таким как сварочные рукава - к редуктору, или подключить клапаны к пневматическим приборам. Устройства линий передач инертного или благородного газа, углекислого газа, а также кислорода тоже относятся к сфере применения гайки под ниппель. Купить гайку под ниппель РОАР диаметром 1,2 сантиметра можно прямо сейчас по доступной цене.

        Преимущества

        • Прочная
        • Надежная
        • Универсальная