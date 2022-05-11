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Гайка под ниппель правая Вариант СВ000007457-2 (М16)
4.7
3
200 ₽
Газовые фитинги
    Гайка под ниппель правая Вариант СВ000007457-2 (М16)
    Арт. 70615
    4.7
    3
    Гайка под ниппель правая Вариант СВ000007457-2 (М16)

      Гайка под ниппель правая Вариант СВ000007457-2 (М16)

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70615
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Вариант
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		гайка
      Размер
      		М16х1.5
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гайка под ниппель правая Вариант СВ000007457-2 (М16) служит для присоединения универсального ниппеля, ниппеля 6,3 мм под М16 или ниппеля 9 мм к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту (резаку / горелке). Гайка накидная правая М16х1,5 позволяет присоединять ниппеля к устройствам кислородной линии или линий инертных газов: азот; аргон; углекислота; сварочная смесь; гелий; сжатый воздух.