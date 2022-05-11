Гайка под ниппель правая Вариант СВ000007457-2 (М16)
Арт. 70615
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|гайка
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Размер
|М16х1.5
- Гайка под ниппель правая Вариант СВ000007457-2 (М16) служит для присоединения универсального ниппеля, ниппеля 6,3 мм под М16 или ниппеля 9 мм к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту (резаку / горелке). Гайка накидная правая М16х1,5 позволяет присоединять ниппеля к устройствам кислородной линии или линий инертных газов: азот; аргон; углекислота; сварочная смесь; гелий; сжатый воздух.