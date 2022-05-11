Гайка под ниппель правая Вариант СВ000007457-2 (М16) служит для присоединения универсального ниппеля, ниппеля 6,3 мм под М16 или ниппеля 9 мм к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту (резаку / горелке). Гайка накидная правая М16х1,5 позволяет присоединять ниппеля к устройствам кислородной линии или линий инертных газов: азот; аргон; углекислота; сварочная смесь; гелий; сжатый воздух.