Ниппель изолятор для газовой подводки TIM (1/2"-1/2")

Преимущества

Назначение - природный и сжиженный газ



Тип присоединения - накидная гайка



Рабочее давление, бар - 25



Присоединительный размер, дюйм - 1/2



Радиус изгиба, мм - 200



Ниппель изолятор для газов. подв-ки 1/2-1/2 TIM применяется для соединения сильфонных труб в местах поворотов и разветвлений. Вставка диэлектрическая исключает протекание через газопровод токов утечки при возникновении электропотенциала на корпусе электрифицированного газового прибора (плиты, котла, бойлера и пр.), а также защищает электронные части газовых приборов.