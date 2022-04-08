Ниппель изолятор для газовой подводки TIM (1/2"-1/2")
Арт. X1691590234
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|изолятор диэлектрик
|
Размер
|1/2"
- Ниппель изолятор для газов. подв-ки 1/2-1/2 TIM применяется для соединения сильфонных труб в местах поворотов и разветвлений. Вставка диэлектрическая исключает протекание через газопровод токов утечки при возникновении электропотенциала на корпусе электрифицированного газового прибора (плиты, котла, бойлера и пр.), а также защищает электронные части газовых приборов.
Преимущества
- Назначение - природный и сжиженный газ
- Тип присоединения - накидная гайка
- Рабочее давление, бар - 25
- Присоединительный размер, дюйм - 1/2
- Радиус изгиба, мм - 200
- Назначение - природный и сжиженный газ