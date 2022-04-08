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Ниппель изолятор для газовой подводки TIM (1/2"-1/2")
5.0
2
280 ₽
Газовые фитинги
    Ниппель изолятор для газовой подводки TIM (1/2"-1/2")
    Арт. X1691590234
    5.0
    2
    Ниппель изолятор для газовой подводки TIM (1/2"-1/2")
    Ниппель изолятор для газовой подводки TIM (1/2"-1/2")
      Ниппель изолятор для газовой подводки TIM (1/2"-1/2")
      Ниппель изолятор для газовой подводки TIM (1/2"-1/2")

      Ниппель изолятор для газовой подводки TIM (1/2"-1/2")

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691590234
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ayvaz
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолятор диэлектрик
      Размер
      		1/2"
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ниппель изолятор для газов. подв-ки 1/2-1/2 TIM применяется для соединения сильфонных труб в местах поворотов и разветвлений. Вставка диэлектрическая исключает протекание через газопровод токов утечки при возникновении электропотенциала на корпусе электрифицированного газового прибора (плиты, котла, бойлера и пр.), а также защищает электронные части газовых приборов.

        Преимущества

        • Назначение - природный и сжиженный газ
        • Тип присоединения - накидная гайка
        • Рабочее давление, бар - 25
        • Присоединительный размер, дюйм - 1/2
        • Радиус изгиба, мм - 200