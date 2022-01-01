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Гайка накидная Вариант М16х1.5 (под ниппель) СВ000007457-1
200 ₽
Газовые фитинги
    Гайка накидная Вариант М16х1.5 (под ниппель) СВ000007457-1
    Арт. X13031540
    Гайка накидная Вариант М16х1.5 (под ниппель) СВ000007457-1

      Гайка накидная Вариант М16х1.5 (под ниппель) СВ000007457-1

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13031540

      Характеристики

      Производитель
      		Вариант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		гайка
      Размер
      		М16х1.5
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гайка М16 (левая резьба) используется в качестве соединителя штуцеров, резиновых рукавов, ниппелей с газовым оборудованием. Гайка произведена в России, изготовлена из прочного металла. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить гайку М16 с левой резьбой и другие комплектующие для газовых трубопроводов.

        Преимущества

        • Универсальная
        • Легкая
        • Прочная