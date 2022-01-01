Гайка накидная Вариант М16х1.5 (под ниппель) СВ000007457-1

Гайка М16 (левая резьба) используется в качестве соединителя штуцеров, резиновых рукавов, ниппелей с газовым оборудованием. Гайка произведена в России, изготовлена из прочного металла. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить гайку М16 с левой резьбой и другие комплектующие для газовых трубопроводов.

Преимущества