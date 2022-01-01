Гайка накидная Вариант М16х1.5 (под ниппель) СВ000007457-1
Арт. X13031540
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|гайка
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Размер
|М16х1.5
- Гайка М16 (левая резьба) используется в качестве соединителя штуцеров, резиновых рукавов, ниппелей с газовым оборудованием. Гайка произведена в России, изготовлена из прочного металла. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить гайку М16 с левой резьбой и другие комплектующие для газовых трубопроводов.
Преимущества
- Универсальная
- Легкая
- Прочная