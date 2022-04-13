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Штуцер тройник GasFit 7707 (блистер, ф6/9 мм)
5.0
1
260 ₽
Газовые фитинги
    Штуцер тройник GasFit 7707 (блистер, ф6/9 мм)
    Арт. 714201
    5.0
    1
    Штуцер тройник GasFit 7707 (блистер, ф6/9 мм)
    Штуцер тройник GasFit 7707 (блистер, ф6/9 мм)
      Штуцер тройник GasFit 7707 (блистер, ф6/9 мм)
      Штуцер тройник GasFit 7707 (блистер, ф6/9 мм)

      Штуцер тройник GasFit 7707 (блистер, ф6/9 мм)

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 714201
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		GasFit
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		штуцер
      Размер
      		6х9
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Штуцер тройник GasFit 7707 (блистер, ф6/9 мм) - служит для организации разветвления линии газа, образованной газосварочными рукавами. Цельнометаллическая деталь.

        Преимущества

        • Для соединения гибких шлангов внутреннего диаметра 6 - 9 мм
        • Диапазон рабочих сред: технические газы, жидкости, масла, воздух
        • Диапазон рабочих температур: от -30 до + 180°С
        • Рабочее давление: от -5 до +15 бар