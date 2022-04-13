Штуцер тройник GasFit 7707 (блистер, ф6/9 мм)
Арт. 714201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|штуцер
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Размер
|6х9
- Штуцер тройник GasFit 7707 (блистер, ф6/9 мм) - служит для организации разветвления линии газа, образованной газосварочными рукавами. Цельнометаллическая деталь.
Преимущества
- Для соединения гибких шлангов внутреннего диаметра 6 - 9 мм
- Диапазон рабочих сред: технические газы, жидкости, масла, воздух
- Диапазон рабочих температур: от -30 до + 180°С
- Рабочее давление: от -5 до +15 бар