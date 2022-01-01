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Инструмент и техника Вариант в Москве
Найдено 5 товаров
Сварочное оборудование
Комплектующие для сварочного оборудования
Комплектующие для сварки неплавящимся электродом (TIG)
Соединители быстросъемные для сварки
Комплектующие для пропановых и ацетиленовых горелок и резаков
Ниппели для ацетиленовых горелок и резаков
Комплектующие для газовых баллонов
Переходники для газовых баллонов
Сварочное оборудование
Комплектующие для сварочного оборудования
Комплектующие для сварки неплавящимся электродом (TIG)
Соединители быстросъемные для сварки
Комплектующие для пропановых и ацетиленовых горелок и резаков
Ниппели для ацетиленовых горелок и резаков
Комплектующие для газовых баллонов
Переходники для газовых баллонов
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650 ₽
5.0
Переходник газовый на малый баллон 21.8 х G3/4 Вариант СВ000001633
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310 ₽
5.0
Ниппель универсальный Вариант СВ000000530 (6/9 мм)
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200 ₽
4.7
Гайка под ниппель правая Вариант СВ000007457-2 (М16)
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200 ₽
5.0
Гайка накидная Вариант М16х1.5 (под ниппель) СВ000007457-1
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470 ₽
5.0
Переходник 6/9 универсальный Вариант СВ000000074
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