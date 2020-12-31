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Переходник на малый баллон 21.8 х G3/4 Вариант СВ000001633
5.0
2
650 ₽
Газовые фитинги
    Переходник на малый баллон 21.8 х G3/4 Вариант СВ000001633
    Арт. 71320
    5.0
    2
    Переходник на малый баллон 21.8 х G3/4 Вариант СВ000001633
    Переходник на малый баллон 21.8 х G3/4 Вариант СВ000001633
      Переходник на малый баллон 21.8 х G3/4 Вариант СВ000001633
      Переходник на малый баллон 21.8 х G3/4 Вариант СВ000001633

      Переходник на малый баллон 21.8 х G3/4 Вариант СВ000001633

      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71320
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вариант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		переходник
      Размер
      		G3/4", W21.8 RH
      Все характеристики
      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Переходник на малый баллон 21,8 х G3/4, применяется для подключения редуктора к баллону в тех случаях, когда резьба на редукторе и баллоне разная. Переходник обладает малым габаритом и весом выполнен из качественного материала, резьба долговечная. Подходит для большинства баллонов и редукторов с соответствующем креплением. 

        Преимущества

        • Удобная
        • Компактная
        • Изготовлен из латунного сплава, идеально стыкуется с малыми баллонами, позволяя распределить находящийся в одной большой емкости газ по меньшим сосудам