Переходник на малый баллон 21.8 х G3/4 Вариант СВ000001633
Арт. 71320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|переходник
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Размер
|G3/4", W21.8 RH
Переходник на малый баллон 21,8 х G3/4, применяется для подключения редуктора к баллону в тех случаях, когда резьба на редукторе и баллоне разная. Переходник обладает малым габаритом и весом выполнен из качественного материала, резьба долговечная. Подходит для большинства баллонов и редукторов с соответствующем креплением.
Преимущества
- Удобная
- Компактная
- Изготовлен из латунного сплава, идеально стыкуется с малыми баллонами, позволяя распределить находящийся в одной большой емкости газ по меньшим сосудам