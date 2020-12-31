Переходник на малый баллон 21.8 х G3/4 Вариант СВ000001633

Переходник на малый баллон 21,8 х G3/4, применяется для подключения редуктора к баллону в тех случаях, когда резьба на редукторе и баллоне разная. Переходник обладает малым габаритом и весом выполнен из качественного материала, резьба долговечная. Подходит для большинства баллонов и редукторов с соответствующем креплением.

Преимущества