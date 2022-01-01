Горелка газовоздушная Сварог ГВ-111-Р RB-111-P 94204

Преимущества

Газовоздушная горелка Сварог ГВ-111-Р RB-111-P 94204 имеет конструкцию, которая обеспечивает оптимальную скорость истечения горючего газа, повышая мощность горелки

Практичная ручка выполнена из композитного полимерного материала с высокой прочностью и огнеупорностью, имеет удобное расположение вентильного блока

Пластиковый маховичок вентиля подачи газа полностью окрашен в красный цвет с нанесенными стрелками, которые указывают направление вращения при открытии и закрытии, что минимизирует возможность ошибки при регулировке

Горелка изготовлена и испытана согласно ГОСТ 29091

100% контроль качества

Газовоздушная горелка Сварог ГВ-111-Р RB-111-P 94204 инжекторного типа применима для нагрева и пайки заготовок из черных и цветных металлов, а также для обжига старой краски, оплавления битумных рулонных материалов, сушки литейных форм, ремонта кабельных линий и других работ