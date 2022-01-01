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Горелка газовоздушная Сварог ГВ-111-Р RB-111-P 94204
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Горелки газовые
    Горелка газовоздушная Сварог ГВ-111-Р RB-111-P 94204
    Арт. О00000021981
    Горелка газовоздушная Сварог ГВ-111-Р RB-111-P 94204

      Горелка газовоздушная Сварог ГВ-111-Р RB-111-P 94204

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000021981

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.5
      Габариты, мм
      		950x140x50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовоздушная горелка Сварог ГВ-111-Р RB-111-P 94204 инжекторного типа применима для нагрева и пайки заготовок из черных и цветных металлов, а также для обжига старой краски, оплавления битумных рулонных материалов, сушки литейных форм, ремонта кабельных линий и других работ

        Преимущества

        • Газовоздушная горелка Сварог ГВ-111-Р RB-111-P 94204 имеет конструкцию, которая обеспечивает оптимальную скорость истечения горючего газа, повышая мощность горелки
        • Практичная ручка выполнена из композитного полимерного материала с высокой прочностью и огнеупорностью, имеет удобное расположение вентильного блока
        • Пластиковый маховичок вентиля подачи газа полностью окрашен в красный цвет с нанесенными стрелками, которые указывают направление вращения при открытии и закрытии, что минимизирует возможность ошибки при регулировке
        • Горелка изготовлена и испытана согласно ГОСТ 29091
        • 100% контроль качества