Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925, д.60

Преимущества

Горелка безопасна в использовании

Расход подаваемой смеси и её состав можно регулировать, чтобы обеспечить устойчивое пламя нужной конфигурации

Горелка прошла испытания и тестирования, подтверждающие её соответствие требованиям ГОСТ

Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925 - надежное устройство, позволяющее проводить качественные работы. Горелка предназначена для нагрева изделий и заготовок из черных, из битумных рулонных материалов при проведении кровельных и гидроизоляционных работ. Также горелку можно использовать для обжига старой краски и деревянных поверхностей, для сушки железобетонных панелей и других видах работ, связанных с применением пропанового пламени. В качестве горючего газа применяется пропан-бутановая смесь