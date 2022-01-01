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Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925, д.60
1 270 ₽
Кровельные горелки
    Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925, д.60
    Арт. О00000038166
    Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925, д.60
    Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925, д.60
    Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925, д.60
      Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925, д.60
      Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925, д.60
      Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925, д.60

      Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925, д.60

      1 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038166

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		140х70х1010
      Применение
      		нагрев, сушка, обжиг
      Макс. температура пламени, °C
      		1900
      Все характеристики
      1 270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925 - надежное устройство, позволяющее проводить качественные работы. Горелка предназначена для нагрева изделий и заготовок из черных, из битумных рулонных материалов при проведении кровельных и гидроизоляционных работ. Также горелку можно использовать для обжига старой краски и деревянных поверхностей, для сушки железобетонных панелей и других видах работ, связанных с применением пропанового пламени. В качестве горючего газа применяется пропан-бутановая смесь

        Преимущества

        • Горелка безопасна в использовании 
        • Расход подаваемой смеси и её состав можно регулировать, чтобы обеспечить устойчивое пламя нужной конфигурации
        • Горелка прошла испытания и тестирования, подтверждающие её соответствие требованиям ГОСТ