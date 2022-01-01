Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925, д.60
Арт. О00000038166
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|140х70х1010
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Применение
|нагрев, сушка, обжиг
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Макс. температура пламени, °C
|1900
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- Горелка кровельная газовоздушная FoxWeld Г-1000Р 5925 - надежное устройство, позволяющее проводить качественные работы. Горелка предназначена для нагрева изделий и заготовок из черных, из битумных рулонных материалов при проведении кровельных и гидроизоляционных работ. Также горелку можно использовать для обжига старой краски и деревянных поверхностей, для сушки железобетонных панелей и других видах работ, связанных с применением пропанового пламени. В качестве горючего газа применяется пропан-бутановая смесь
Преимущества
- Горелка безопасна в использовании
- Расход подаваемой смеси и её состав можно регулировать, чтобы обеспечить устойчивое пламя нужной конфигурации
- Горелка прошла испытания и тестирования, подтверждающие её соответствие требованиям ГОСТ