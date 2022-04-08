Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000Р 5908
Арт. X1303070366
Характеристики
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Производитель
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Диаметр ниппеля, мм
|6
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Габариты, мм
|140х70х1010
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Применение
|нагрев, сушка
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Угол изгиба горелки, град.
|150
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- Горелка кровельная ГВ-1000Р – профессиональное оборудование, которое используется для сушки строительных материалов, нагрева кровли, форм и кирпичной кладки, сжигания травы. Горелка обладает высокой мощностью – 80 кВт. Она безопасна в применении, оснащена регулировкой подачи газа и пламени. Вы можете купить горелку ГВ-1000Р в Интернет-магазине “Бигам” в один клик
Преимущества
- Мощность - 80 кВт
- Расход газа - 4500 гр/ч
- Вентиль регулировки подачи газа
- Рычаг регулировки пламени
- Температура пламени от 1100° до 1900°С
- Гарантия — 12 месяцев