Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000Р 5908

Горелка кровельная ГВ-1000Р – профессиональное оборудование, которое используется для сушки строительных материалов, нагрева кровли, форм и кирпичной кладки, сжигания травы. Горелка обладает высокой мощностью – 80 кВт. Она безопасна в применении, оснащена регулировкой подачи газа и пламени. Вы можете купить горелку ГВ-1000Р в Интернет-магазине “Бигам” в один клик

Преимущества