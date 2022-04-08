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Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000Р 5908
5.0
2
970 ₽
Кровельные горелки
  • Персональная скидка
Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000Р 5908
Арт. X1303070366
5.0
2
Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000Р 5908
Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000Р 5908
Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000Р 5908
Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000Р 5908
Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000Р 5908
Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000Р 5908

Кровельная горелка FoxWeld ГВ-1000Р 5908

970 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-97 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 21 ноября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 22 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 21 ноября или позже, 400 ₽
Арт. X1303070366
5.0
2

Характеристики

Производитель
FoxWeld
Диаметр ниппеля, мм
6
Габариты, мм
140х70х1010
Применение
нагрев, сушка
Угол изгиба горелки, град.
150
Все характеристики
  • Персональная скидка
970 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
Получить ещё скидку
-97 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 21 ноября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 22 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 21 ноября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Горелка кровельная ГВ-1000Р – профессиональное оборудование, которое используется для сушки строительных материалов, нагрева кровли, форм и кирпичной кладки, сжигания травы. Горелка обладает высокой мощностью – 80 кВт. Она безопасна в применении, оснащена регулировкой подачи газа и пламени. Вы можете купить горелку ГВ-1000Р в Интернет-магазине “Бигам” в один клик

    Преимущества

    • Мощность - 80 кВт
    • Расход газа - 4500 гр/ч
    • Вентиль регулировки подачи газа
    • Рычаг регулировки пламени
    • Температура пламени от 1100° до 1900°С
    • Гарантия — 12 месяцев