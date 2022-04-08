Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900

Кровельная газовоздушная горелка FOXWELD ГВ-500В, д.60 5900 это компактное и удобное средство, устанавливающееся к газовому баллону и используемое для множества повседневных и рабочих задач. С ее помощью можно прогревать кровельные панели, ускорять сушку форм, упрощать установку тех или иных деталей, использовать как средство розжига костра в походных условиях, а также сжигать органический мусор и растения. Оснастка вентилем позволяет регулировать подачу газа, и, следовательно, уменьшать или увеличивать исходящее из горелки пламя.

Преимущества Foxweld ГВ-500В:

Стандартный разъем резьбы;

Надежность;

Простота;

Универсальность;

Удобство.

Комплектация Foxweld ГВ-500В: