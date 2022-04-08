Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
5.0
2
700 ₽
Кровельные горелки
    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
    Арт. X1303070363
    5.0
    2
    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900

    Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900

    700 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать завтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. X1303070363
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		FoxWeld
    Диаметр ниппеля, мм
    		6
    Габариты, мм
    		140x70x550
    Применение
    		нагрев, сушка
    Макс. температура пламени, °C
    		1900
    Все характеристики
    700 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать завтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽

    С этим товаром смотрят

    Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
    330 ₽
    420 ₽
    5.0
    Редуктор бытовой Випра РДСГ 1-1.2
    • -90 ₽
    Хомут червячный Движение Автоваз (Стандарт) Х02 10x18 мм
    19 ₽
    5.0
    Хомут червячный Движение Автоваз (Стандарт) Х02 10x18 мм
    Рукав сварочный красный (9 мм 1 класс бухта 40 м)
    80 ₽
    5.0
    Рукав сварочный красный (9 мм 1 класс бухта 40 м)
    Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м
    60 ₽
    5.0
    Рукав красный ГОСТ 9356-75, 6.3 мм, бухта 40 м
    Регулятор пропановый Redius БПО-5-3
    1 000 ₽
    1 330 ₽
    Регулятор пропановый Redius БПО-5-3
    • -330 ₽
    Прокладки ПТК пропан
    15 ₽
    4.5
    Прокладки ПТК пропан
    Хомут червячный 10-16/9 W1
    20 ₽
    Хомут червячный 10-16/9 W1
    Кислородный рукав сварочный TIG черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
    65 ₽
    5.0
    Кислородный рукав сварочный TIG черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
    Штуцер газовый с гайкой к пропановому баллону (50 л)
    70 ₽
    Штуцер газовый с гайкой к пропановому баллону (50 л)
    Баллон для газа пропановый 12 л. новый
    3 267 ₽
    3 630 ₽
    Баллон для газа пропановый 12 л. новый
    • -363 ₽
    • Персональная скидка
    Баллон для газа пропановый 27 л. новый
    4 131 ₽
    4 590 ₽
    Баллон для газа пропановый 27 л. новый
    • -459 ₽
    • Персональная скидка
    Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
    Нет в наличии
    5.0
    Паронитовая прокладка Remer RE-650 65012RR, 1/2"
    Смотреть
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

    • Кровельная газовоздушная горелка FOXWELD ГВ-500В, д.60 5900 это компактное и удобное средство, устанавливающееся к газовому баллону и используемое для множества повседневных и рабочих задач. С ее помощью можно прогревать кровельные панели, ускорять сушку форм, упрощать установку тех или иных деталей, использовать как средство розжига костра в походных условиях, а также сжигать органический мусор и растения. Оснастка вентилем позволяет регулировать подачу газа, и, следовательно, уменьшать или увеличивать исходящее из горелки пламя.

      Преимущества Foxweld ГВ-500В:

      • Стандартный разъем резьбы;
      • Надежность;
      • Простота;
      • Универсальность;
      • Удобство.

      Комплектация Foxweld ГВ-500В:

      • Горелка FOXWELD ГВ-500В, д.60 5900;
      • Упаковка.