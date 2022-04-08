Кровельная горелка FoxWeld ГВ-500В 5900
Арт. X1303070363
Характеристики
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Производитель
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Диаметр ниппеля, мм
|6
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Габариты, мм
|140x70x550
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Применение
|нагрев, сушка
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Макс. температура пламени, °C
|1900
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Кровельная газовоздушная горелка FOXWELD ГВ-500В, д.60 5900 это компактное и удобное средство, устанавливающееся к газовому баллону и используемое для множества повседневных и рабочих задач. С ее помощью можно прогревать кровельные панели, ускорять сушку форм, упрощать установку тех или иных деталей, использовать как средство розжига костра в походных условиях, а также сжигать органический мусор и растения. Оснастка вентилем позволяет регулировать подачу газа, и, следовательно, уменьшать или увеличивать исходящее из горелки пламя.
Преимущества Foxweld ГВ-500В:
- Стандартный разъем резьбы;
- Надежность;
- Простота;
- Универсальность;
- Удобство.
Комплектация Foxweld ГВ-500В:
- Горелка FOXWELD ГВ-500В, д.60 5900;
- Упаковка.