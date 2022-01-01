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Горелка газовоздушная Сварог ГВ-100-Р 94201
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Горелки газовые
    Горелка газовоздушная Сварог ГВ-100-Р 94201
    Арт. X1303070341
    Горелка газовоздушная Сварог ГВ-100-Р 94201
    Горелка газовоздушная Сварог ГВ-100-Р 94201
    Горелка газовоздушная Сварог ГВ-100-Р 94201
      Горелка газовоздушная Сварог ГВ-100-Р 94201
      Горелка газовоздушная Сварог ГВ-100-Р 94201
      Горелка газовоздушная Сварог ГВ-100-Р 94201

      Горелка газовоздушная Сварог ГВ-100-Р 94201

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1303070341

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.37
      Габариты, мм
      		510x110x36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовоздушная горелка Сварог ГВ-100-Р RB-100-P 94201 используется для оплавления битума, обжига старой краски, сушки литейных форм, а также для ремонта кабельных линий и нагрева и пайки заготовок из металла. Оборудование ручного типа высокого качества

        Преимущества

        • Газовоздушная горелка Сварог ГВ-100-Р RB-100-P 94201 обладает конструктивными особенностями, которые обеспечивают оптимальную скорость истечения горючего газа, повышая мощность горелки
        • Практичная ручка выполнена из композитного полимерного материала с высокой прочностью и огнеупорностью, имеет удобное расположение вентильного блока
        • Пластиковый маховичок вентиля подачи газа полностью окрашен в красный цвет с нанесенными стрелками, которые указывают направление вращения при открытии и закрытии, что минимизирует возможность ошибки при регулировке
        • Горелка изготовлена и испытана согласно ГОСТ 29091
        • 100% контроль качества