Горелка газовоздушная Сварог ГВ-100-Р 94201
Арт. X1303070341
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.37
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Габариты, мм
|510x110x36
- Газовоздушная горелка Сварог ГВ-100-Р RB-100-P 94201 используется для оплавления битума, обжига старой краски, сушки литейных форм, а также для ремонта кабельных линий и нагрева и пайки заготовок из металла. Оборудование ручного типа высокого качества
Преимущества
- Газовоздушная горелка Сварог ГВ-100-Р RB-100-P 94201 обладает конструктивными особенностями, которые обеспечивают оптимальную скорость истечения горючего газа, повышая мощность горелки
- Практичная ручка выполнена из композитного полимерного материала с высокой прочностью и огнеупорностью, имеет удобное расположение вентильного блока
- Пластиковый маховичок вентиля подачи газа полностью окрашен в красный цвет с нанесенными стрелками, которые указывают направление вращения при открытии и закрытии, что минимизирует возможность ошибки при регулировке
- Горелка изготовлена и испытана согласно ГОСТ 29091
- 100% контроль качества