Горелка газовоздушная Сварог ГВ-100-Р 94201

Преимущества

Газовоздушная горелка Сварог ГВ-100-Р RB-100-P 94201 обладает конструктивными особенностями, которые обеспечивают оптимальную скорость истечения горючего газа, повышая мощность горелки

Практичная ручка выполнена из композитного полимерного материала с высокой прочностью и огнеупорностью, имеет удобное расположение вентильного блока

Пластиковый маховичок вентиля подачи газа полностью окрашен в красный цвет с нанесенными стрелками, которые указывают направление вращения при открытии и закрытии, что минимизирует возможность ошибки при регулировке

Горелка изготовлена и испытана согласно ГОСТ 29091

100% контроль качества

Газовоздушная горелка Сварог ГВ-100-Р RB-100-P 94201 используется для оплавления битума, обжига старой краски, сушки литейных форм, а также для ремонта кабельных линий и нагрева и пайки заготовок из металла. Оборудование ручного типа высокого качества