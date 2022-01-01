Горелка газовоздушная Сварог ГВ-111-Р RB-111-P
Арт. О00000030559
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.5
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Габариты, мм
|950x140x50
- Газовоздушная горелка Сварог ГВ-111-Р RB-111-P 94204 инжекторного типа применима для нагрева и пайки заготовок из черных и цветных металлов, а также для обжига старой краски, оплавления битумных рулонных материалов, сушки литейных форм, ремонта кабельных линий и других работ
Преимущества
- Газовоздушная горелка Сварог ГВ-111-Р RB-111-P 94204 имеет конструкцию, которая обеспечивает оптимальную скорость истечения горючего газа, повышая мощность горелки
- Практичная ручка выполнена из композитного полимерного материала с высокой прочностью и огнеупорностью, имеет удобное расположение вентильного блока
- Пластиковый маховичок вентиля подачи газа полностью окрашен в красный цвет с нанесенными стрелками, которые указывают направление вращения при открытии и закрытии, что минимизирует возможность ошибки при регулировке
- Горелка изготовлена и испытана согласно ГОСТ 29091
- 100% контроль качества