Резак пропановый Кедр Р1П-02, 1 - 2 вентиль
Арт. О00000026110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500x56x112
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Класс товара
|профессиональный
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- Пропановый резак КЕДР Р1П-02 № 1-2 8012038 предназначен для ручного разделительного раскроя и резки заготовок из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. Устройство может работать на пропан-бутан или природном газе. Резак соответствует всем современным стандартам. Диапазон рабочих температур от -20 до +40 градусов.
Преимущества
- Пропановый резак КЕДР Р1П-02 № 1-2 8012038 отличается долгим сроком службы
- Простота эксплуатации
- Регулирование расхода кислорода и газа осуществляется соответствующими вентилями