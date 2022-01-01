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Резак пропановый Кедр Р1П-02, 1 - 2 вентиль
3 080 ₽
Резаки
    Резак пропановый Кедр Р1П-02, 1 - 2 вентиль
    Арт. О00000026110
    Резак пропановый Кедр Р1П-02, 1 - 2 вентиль
    Резак пропановый Кедр Р1П-02, 1 - 2 вентиль
    Резак пропановый Кедр Р1П-02, 1 - 2 вентиль
      Резак пропановый Кедр Р1П-02, 1 - 2 вентиль
      Резак пропановый Кедр Р1П-02, 1 - 2 вентиль
      Резак пропановый Кедр Р1П-02, 1 - 2 вентиль

      Резак пропановый Кедр Р1П-02, 1 - 2 вентиль

      3 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026110

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500x56x112
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      3 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пропановый резак КЕДР Р1П-02 № 1-2 8012038 предназначен для ручного разделительного раскроя и резки заготовок из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. Устройство может работать на пропан-бутан или природном газе. Резак соответствует всем современным стандартам.  Диапазон рабочих температур от -20 до +40 градусов.

        Преимущества

        • Пропановый резак КЕДР Р1П-02 № 1-2 8012038 отличается долгим сроком службы
        • Простота эксплуатации
        • Регулирование расхода кислорода и газа осуществляется соответствующими вентилями