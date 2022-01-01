Резак пропановый Кедр Р1П-02, 1 - 2 вентиль

Преимущества

Пропановый резак КЕДР Р1П-02 № 1-2 8012038 отличается долгим сроком службы

Простота эксплуатации

Регулирование расхода кислорода и газа осуществляется соответствующими вентилями

Пропановый резак КЕДР Р1П-02 № 1-2 8012038 предназначен для ручного разделительного раскроя и резки заготовок из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. Устройство может работать на пропан-бутан или природном газе. Резак соответствует всем современным стандартам. Диапазон рабочих температур от -20 до +40 градусов.