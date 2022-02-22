Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Резак сварочный пропановый Автоген-М Маяк-2-01, для резки
5.0
2
4 460 ₽
Резаки
  • Персональная скидка
Резак пропановый Автоген-М Маяк-2-01
Арт. 70647
5.0
2
Резак сварочный пропановый Автоген-М Маяк-2-01, для резки
Резак сварочный пропановый Автоген-М Маяк-2-01, для резки
Резак сварочный пропановый Автоген-М Маяк-2-01, для резки
Резак сварочный пропановый Автоген-М Маяк-2-01, для резки
  • Персональная скидка
Резак сварочный пропановый Автоген-М Маяк-2-01, для резки
Резак сварочный пропановый Автоген-М Маяк-2-01, для резки
Резак сварочный пропановый Автоген-М Маяк-2-01, для резки
Резак сварочный пропановый Автоген-М Маяк-2-01, для резки

Резак пропановый Автоген-М Маяк-2-01

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. 70647
5.0
2

Характеристики

Производитель
Автоген - М
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Класс товара
полупрофессиональный
Соединительная резьба
M16x1.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Регулятор кислородный ПТК БКО-50-5
1 401 ₽
1 910 ₽
5.0
Регулятор кислородный ПТК БКО-50-5
  • -509 ₽
Синий рукав (9 мм, 40 м, 20 атм)
80 ₽
5.0
Синий рукав (9 мм, 40 м, 20 атм)
Хомут червячный Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм
19 ₽
5.0
Хомут червячный Х02 Движение Автоваз (Стандарт), 10x18 мм
Мундштук внутренний пропановый 1П к резаку 2-01 Маяк
620 ₽
5.0
Мундштук внутренний пропановый 1П к резаку 2-01 Маяк
Хомут червячный 10-16/9 W1
20 ₽
Хомут червячный 10-16/9 W1
Регулятор пропановый Redius БПО-5-3
1 221 ₽
1 330 ₽
Регулятор пропановый Redius БПО-5-3
  • -109 ₽
Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
65 ₽
5.0
Кислородный рукав черный синий ГОСТ 9356 (9 мм, 40 м)
Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
1 150 ₽
5.0
Электроды Esab ОК 46.00 3.0мм (2.5кг)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
28 ₽
4.5
Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
Мундштук наружный № 1П к резакам Р1 142/149 Донмет СВ000006353-4
Нет в наличии
5.0
Мундштук наружный № 1П к резакам Р1 142/149 Донмет СВ000006353-4
Смотреть
Отрезной круг по металлу Вихрь (125x1.2x22 мм)
Нет в наличии
5.0
Отрезной круг по металлу Вихрь (125x1.2x22 мм)
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Горелка АГНИ-17МУ с усиленным шлейфом 4 метра пригодится при ручной аргонодуговой сварке с помощью неплавящихся электродов. Такой тип сварки обычно нужен для соединения деталей из медных, никелевых, стальных и титановых сплавов. Горелка 17МУ плавит электрод, создавая ровный и надежный шов. Она оснащена жидкостным охлаждением, поэтому выдерживает высокие нагрузки током. Также горелка имеет удобную конструкцию, позволяющую делать вертикальный поворот головки на угол до 180° и горизонтальный – на угол до 110°. В Интернет-магазине “Бигам” горелку АГНИ-17МУ можно купить в один клик.

    Преимущества ТИГ горелки АГНИ-17МУ

    • Эффективная сварка
    • Встроенная система охлаждения
    • Рукоятка защищена от перегрева
    • Шлейф с усиленной изоляцией
    • Силовой кабель повышенной гибкости

    Комплектация

    • Горелка в сборе
    • Керамическое сопло 9мм/43мм M18х1,5
    • Керамическое сопло 12мм/47мм M18х1,5
    • Керамическое сопло 20мм/50мм M27х1,5
    • Переходник М18х1,5 / М27х1,5
    • Цанга 505 3 мм
    • Цанга 505 4 мм
    • Цанга 505 5 мм
    • Паспорт
    • Упаковка