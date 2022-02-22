Резак сварочный пропановый Автоген-М Маяк-2-01, для резки

- Персональная скидка
Резак пропановый Автоген-М Маяк-2-01
Арт. 70647
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс товара
|полупрофессиональный
|
Соединительная резьба
|M16x1.5
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Горелка АГНИ-17МУ с усиленным шлейфом 4 метра пригодится при ручной аргонодуговой сварке с помощью неплавящихся электродов. Такой тип сварки обычно нужен для соединения деталей из медных, никелевых, стальных и титановых сплавов. Горелка 17МУ плавит электрод, создавая ровный и надежный шов. Она оснащена жидкостным охлаждением, поэтому выдерживает высокие нагрузки током. Также горелка имеет удобную конструкцию, позволяющую делать вертикальный поворот головки на угол до 180° и горизонтальный – на угол до 110°. В Интернет-магазине “Бигам” горелку АГНИ-17МУ можно купить в один клик.
Преимущества ТИГ горелки АГНИ-17МУ
- Эффективная сварка
- Встроенная система охлаждения
- Рукоятка защищена от перегрева
- Шлейф с усиленной изоляцией
- Силовой кабель повышенной гибкости
Комплектация
- Горелка в сборе
- Керамическое сопло 9мм/43мм M18х1,5
- Керамическое сопло 12мм/47мм M18х1,5
- Керамическое сопло 20мм/50мм M27х1,5
- Переходник М18х1,5 / М27х1,5
- Цанга 505 3 мм
- Цанга 505 4 мм
- Цанга 505 5 мм
- Паспорт
- Упаковка