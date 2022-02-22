Резак сварочный пропановый Автоген-М Маяк-2-01, для резки

Преимущества ТИГ горелки АГНИ-17МУ

Эффективная сварка

Встроенная система охлаждения

Рукоятка защищена от перегрева

Шлейф с усиленной изоляцией

Силовой кабель повышенной гибкости

Комплектация

Горелка в сборе

Керамическое сопло 9мм/43мм M18х1,5

Керамическое сопло 12мм/47мм M18х1,5

Керамическое сопло 20мм/50мм M27х1,5

Переходник М18х1,5 / М27х1,5

Цанга 505 3 мм

Цанга 505 4 мм

Цанга 505 5 мм

Паспорт

Упаковка

Горелка АГНИ-17МУ с усиленным шлейфом 4 метра пригодится при ручной аргонодуговой сварке с помощью неплавящихся электродов. Такой тип сварки обычно нужен для соединения деталей из медных, никелевых, стальных и титановых сплавов. Горелка 17МУ плавит электрод, создавая ровный и надежный шов. Она оснащена жидкостным охлаждением, поэтому выдерживает высокие нагрузки током. Также горелка имеет удобную конструкцию, позволяющую делать вертикальный поворот головки на угол до 180° и горизонтальный – на угол до 110°. В Интернет-магазине “Бигам” горелку АГНИ-17МУ можно купить в один клик.