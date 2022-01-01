Резак пропановый Кедр Р3П-02, 3 - 4 вентиль

Преимущества

Пропановый резак КЕДР Р3П-02 № 3-4 8012040 отличается долгим сроком службы

Простота эксплуатации

Регулирование расхода кислорода и газа осуществляется соответствующими вентилями

Пропановый резак КЕДР Р3П-02 № 3-4 8012040 предназначен для ручной резки металлических заготовок толщиной до 300 мм. Устройство может работать на пропане, а также на природном газе. Резак соответствует всем современным стандартам. Диапазон рабочих температур от -20 до +40 градусов.