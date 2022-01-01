Резак пропановый Кедр Р3П-02, 3 - 4 вентиль
Арт. О00000026111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500x56x112
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Класс товара
|профессиональный
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- Пропановый резак КЕДР Р3П-02 № 3-4 8012040 предназначен для ручной резки металлических заготовок толщиной до 300 мм. Устройство может работать на пропане, а также на природном газе. Резак соответствует всем современным стандартам. Диапазон рабочих температур от -20 до +40 градусов.
Преимущества
- Пропановый резак КЕДР Р3П-02 № 3-4 8012040 отличается долгим сроком службы
- Простота эксплуатации
- Регулирование расхода кислорода и газа осуществляется соответствующими вентилями