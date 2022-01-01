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Резак пропановый Кедр Р3П-02, 3 - 4 вентиль
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Резаки
    Резак пропановый Кедр Р3П-02, 3 - 4 вентиль
    Арт. О00000026111
    Резак пропановый Кедр Р3П-02, 3 - 4 вентиль

      Резак пропановый Кедр Р3П-02, 3 - 4 вентиль

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026111

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500x56x112
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пропановый резак КЕДР Р3П-02 № 3-4 8012040 предназначен для ручной резки металлических заготовок толщиной до 300 мм. Устройство может работать на пропане, а также на природном газе. Резак соответствует всем современным стандартам.  Диапазон рабочих температур от -20 до +40 градусов.

        Преимущества

        • Пропановый резак КЕДР Р3П-02 № 3-4 8012040 отличается долгим сроком службы
        • Простота эксплуатации
        • Регулирование расхода кислорода и газа осуществляется соответствующими вентилями