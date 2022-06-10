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Пропановый сварочный резак ПТК Р3П Олимп
5.0
2
2 479 ₽
2 710 ₽
Резаки
    Пропановый резак ПТК Р3П Олимп
    Арт. Ю00000025429
    5.0
    2
    Пропановый сварочный резак ПТК Р3П Олимп

      Пропановый резак ПТК Р3П Олимп

      • -231 ₽
      2 479 ₽
      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025429
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ПТК
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Длина, мм
      		580
      Все характеристики
      • -231 ₽
      2 479 ₽
      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резак пропановый Р3П «ОЛИМП» инжекторный предназначен для ручной разделительной резки листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм.

        Преимущества

        • Основные параметры резаков Р3П соответствуют требованиям к резаку типа Р3 по ГОСТ 5191 «Резаки инжекторные для ручной кислородной резки»
        • Резак выпускается в климатическом исполнении УХЛ1 для типа атмосферы II по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от -20°С до +40°С
        • Резак Р3П предназначен для работы на пропане (П) и природном газе (метан) (М)