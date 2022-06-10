Пропановый сварочный резак ПТК Р3П Олимп

Преимущества

Основные параметры резаков Р3П соответствуют требованиям к резаку типа Р3 по ГОСТ 5191 «Резаки инжекторные для ручной кислородной резки»

Резак выпускается в климатическом исполнении УХЛ1 для типа атмосферы II по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от -20°С до +40°С

Резак Р3П предназначен для работы на пропане (П) и природном газе (метан) (М)

Резак пропановый Р3П «ОЛИМП» инжекторный предназначен для ручной разделительной резки листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм.