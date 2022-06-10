Пропановый сварочный резак ПТК Р3П Олимп

Пропановый резак ПТК Р3П Олимп
Арт. Ю00000025429
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Длина, мм
|580
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- Резак пропановый Р3П «ОЛИМП» инжекторный предназначен для ручной разделительной резки листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм.
Преимущества
- Основные параметры резаков Р3П соответствуют требованиям к резаку типа Р3 по ГОСТ 5191 «Резаки инжекторные для ручной кислородной резки»
- Резак выпускается в климатическом исполнении УХЛ1 для типа атмосферы II по ГОСТ 15150, но для работы в интервале температур от -20°С до +40°С
- Резак Р3П предназначен для работы на пропане (П) и природном газе (метан) (М)