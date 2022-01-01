Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1

Преимущества

Пропановый резак Сварог Р3П-02М R3P- 1 94157 имеет разборную конструкцию и возможность замены ствола (наконечника) в случае выхода его из строя без замены вентильного блока и рукоятки

Резак укомплектован четырьмя внутренними мундштуками

Щелевая конструкция мундштука обеспечивает качественное равномерное пламя, уменьшенную ширину реза и сокращает потери разрезаемого материала

Резак изготовлен и испытан согласно ГОСТ 5191–79

100% контроль качества

Пропановый резак Сварог Р3П-02М R3P- 1 94157 инжекторного типа используется для резки, раскроя и разогрева заготовок из металла. Оборудование полностью соответствует требованиям и стандартам.