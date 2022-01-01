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Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
Найти аналог
Резаки
    Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
    Арт. О00000030563
    Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
    Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
    Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
    Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
    Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
      Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
      Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
      Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
      Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
      Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1

      Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000030563

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Габариты, мм
      		485x50x140
      Расход рабочего газа, куб. м/ч
      		0.86
      Класс товара
      		профессиональный
      Диаметр ниппеля рабочее горючее, мм
      		6, 9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пропановый резак Сварог Р3П-02М R3P- 1 94157 инжекторного типа используется для резки, раскроя и разогрева заготовок из металла. Оборудование полностью соответствует требованиям и стандартам.

        Преимущества

        • Пропановый резак Сварог Р3П-02М R3P- 1 94157 имеет разборную конструкцию и возможность замены ствола (наконечника) в случае выхода его из строя без замены вентильного блока и рукоятки
        • Резак укомплектован четырьмя внутренними мундштуками
        • Щелевая конструкция мундштука обеспечивает качественное равномерное пламя, уменьшенную ширину реза и сокращает потери разрезаемого материала
        • Резак изготовлен и испытан согласно ГОСТ 5191–79
        • 100% контроль качества