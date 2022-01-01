Резак пропановый Сварог Р3П-02М R3P-1
Арт. О00000030563
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|485x50x140
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Расход рабочего газа, куб. м/ч
|0.86
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Класс товара
|профессиональный
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Диаметр ниппеля рабочее горючее, мм
|6, 9
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- Пропановый резак Сварог Р3П-02М R3P- 1 94157 инжекторного типа используется для резки, раскроя и разогрева заготовок из металла. Оборудование полностью соответствует требованиям и стандартам.
Преимущества
- Пропановый резак Сварог Р3П-02М R3P- 1 94157 имеет разборную конструкцию и возможность замены ствола (наконечника) в случае выхода его из строя без замены вентильного блока и рукоятки
- Резак укомплектован четырьмя внутренними мундштуками
- Щелевая конструкция мундштука обеспечивает качественное равномерное пламя, уменьшенную ширину реза и сокращает потери разрезаемого материала
- Резак изготовлен и испытан согласно ГОСТ 5191–79
- 100% контроль качества