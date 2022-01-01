Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
Арт. О00000030565
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|535x80x100
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Расход рабочего газа, куб. м/ч
|0.86
- Трехтрубный пропановый резак Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG 94175 с внутрисопловым смешением газов используется в промышленных целях для раскроя, резки и разогрева деталей из чёрного металла. Оборудование полностью соответствует стандартам ГОСТ.
Преимущества
- Раздельная подача газов и получение горючей смеси внутри мундштука обеспечивает высокую безопасность инструмента
- «Обратный удар» не проходит дальше мундштука резака
- Имеет стандартный мундштук «PNM» и совместим с мундштуками других производителей
- Трехтрубный пропановый резак Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG 94175 изготовлен и испытан согласно ГОСТ 5191–79
- 100% контроль качества