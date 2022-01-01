Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм

Трехтрубный пропановый резак Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG 94175 с внутрисопловым смешением газов используется в промышленных целях для раскроя, резки и разогрева деталей из чёрного металла. Оборудование полностью соответствует стандартам ГОСТ.

Преимущества