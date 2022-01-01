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Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
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Резаки
    Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
    Арт. О00000030565
    Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
    Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
    Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
    Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
    Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
      Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
      Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
      Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
      Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм
      Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм

      Резак пропановый Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG, 535 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000030565

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		535x80x100
      Расход рабочего газа, куб. м/ч
      		0.86
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Трехтрубный пропановый резак Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG 94175 с внутрисопловым смешением газов используется в промышленных целях для раскроя, резки и разогрева деталей из чёрного металла. Оборудование полностью соответствует стандартам ГОСТ.

        Преимущества

        • Раздельная подача газов и получение горючей смеси внутри мундштука обеспечивает высокую безопасность инструмента
        • «Обратный удар» не проходит дальше мундштука резака
        • Имеет стандартный мундштук «PNM» и совместим с мундштуками других производителей
        • Трехтрубный пропановый резак Сварог Р3П-32-Р R3P-32-R-LPG 94175 изготовлен и испытан согласно ГОСТ 5191–79
        • 100% контроль качества