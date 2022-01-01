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Резак универсальный ПТК Р3-300КУ L=900 mm, угол головки 110°
Арт. О00000041101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|900х15х10
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Расход рабочего газа, куб. м/ч
|0.41
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- Универсальный удлиненный резак Р3-300КУ внутрисоплового смешения газов предназначен для ручной кислородной резки листового и сортового металлопроката из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. Резак обладает повышенной надежностью конструкции, которая достигается за счет штампованных латунных элементов резака. Резак может работать на пропане и ацетилене. Выбор газа зависит от установленных газосмесительных мундштуков. Мундштуки имеют три запорных пояска, которые предотвращают перетечку газов и обеспечивают смешение газов непосредственно в мундштуке, обеспечивая безопасное использование. Резак поставляется c разборным пропановым мундштуком №2PM. Давление газа на входе и расход зависит от установленного мундштука. В руководстве по эксплуатации указаны ориентировочные данные.
Преимущества
- Угол наклона головки резака в 110° и удлиненная конструкция резака помогут производить работы в труднодоступных местах
- Резак с клапаном кислорода режущего (КР)
- Резак не требует установки огнепреградительных клапанов
- Резак укомплектован ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M16х1,5 для подачи кислорода и M16х1,5LH для подачи горючего газа
- Товар поставляется в индивидуальной упаковке, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе