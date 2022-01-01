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Резак универсальный ПТК Р3-300КУ L=900 mm, угол головки 110°
4 300 ₽
Резаки
  • Персональная скидка
Резак универсальный ПТК Р3-300КУ L=900 mm, угол головки 110°
Арт. О00000041101
Резак универсальный ПТК Р3-300КУ L=900 mm, угол головки 110°
  • Персональная скидка

Резак универсальный ПТК Р3-300КУ L=900 mm, угол головки 110°

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4 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041101

Характеристики

Производитель
ПТК
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
900х15х10
Расход рабочего газа, куб. м/ч
0.41
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Универсальный удлиненный резак Р3-300КУ внутрисоплового смешения газов предназначен для ручной кислородной резки листового и сортового металлопроката из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм. Резак обладает повышенной надежностью конструкции, которая достигается за счет штампованных латунных элементов резака. Резак может работать на пропане и ацетилене. Выбор газа зависит от установленных газосмесительных мундштуков. Мундштуки имеют три запорных пояска, которые предотвращают перетечку газов и обеспечивают смешение газов непосредственно в мундштуке, обеспечивая безопасное использование. Резак поставляется c разборным пропановым мундштуком №2PM. Давление газа на входе и расход зависит от установленного мундштука. В руководстве по эксплуатации указаны ориентировочные данные.

    Преимущества

    • Угол наклона головки резака в 110° и удлиненная конструкция резака помогут производить работы в труднодоступных местах
    • Резак с клапаном кислорода режущего (КР)
    • Резак не требует установки огнепреградительных клапанов
    • Резак укомплектован ниппелями, что позволяет использовать резинотканевые рукава с внутренним диаметром 6 и 9 мм без дополнительных переходников, накидными гайками M16х1,5 для подачи кислорода и M16х1,5LH для подачи горючего газа
    • Товар поставляется в индивидуальной упаковке, что исключает бой и обеспечивает сохранность комплектации во время транспортировки и хранения на складе