Пропановый сварочный резак Донмет Р3-300ВУ, для резки металла и сталей

Преимущества

Высокоая безопасность при резке - стойкость к обратным ударам пламени, за счет запатентованной конструкции смесительного устройства

Высокий срок службы, за счет применения высококачественных материалов и прогрессивных методов их обработки

Благодаря кислородобезопасной смазке LUBCON обеспечивается долговечность вентильного механизма, уменьшается трение и изнашивание регулирующих узлов

Резак Р3 300П поставляется в комплекте с мундштуками и применяется с газовыми рукавами внутреннего диаметра 9 мм

Резак пропановый Р3 Донмет 300 П удлиненный предназначен для ручной разделительной кислородной резки углеродистых и низколегированных сталей, особенно удобен для резки в труднодоступных местах. Удлиненный газовый резак 300П используется для резки металла толщиной до 300 мм. Легкий и удобный в работе за счет эргономичной формы и малого веса. Имеет запатентованную конструкцию смесительного устройства, благодаря чему является безопасным.