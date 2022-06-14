Пропановый сварочный резак Донмет Р3-300ВУ, для резки металла и сталей

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Пропановый резак Донмет Р3-300ВУ
Арт. X1303120267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Угол наклона головной части резака, град
|90
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- Резак пропановый Р3 Донмет 300 П удлиненный предназначен для ручной разделительной кислородной резки углеродистых и низколегированных сталей, особенно удобен для резки в труднодоступных местах. Удлиненный газовый резак 300П используется для резки металла толщиной до 300 мм. Легкий и удобный в работе за счет эргономичной формы и малого веса. Имеет запатентованную конструкцию смесительного устройства, благодаря чему является безопасным.
Преимущества
- Высокоая безопасность при резке - стойкость к обратным ударам пламени, за счет запатентованной конструкции смесительного устройства
- Высокий срок службы, за счет применения высококачественных материалов и прогрессивных методов их обработки
- Благодаря кислородобезопасной смазке LUBCON обеспечивается долговечность вентильного механизма, уменьшается трение и изнашивание регулирующих узлов
- Резак Р3 300П поставляется в комплекте с мундштуками и применяется с газовыми рукавами внутреннего диаметра 9 мм