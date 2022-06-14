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Пропановый сварочный резак Донмет Р3-300ВУ, для резки металла и сталей
4.7
3
4 200 ₽
Резаки
  • Персональная скидка
Пропановый резак Донмет Р3-300ВУ
Арт. X1303120267
4.7
3
Пропановый сварочный резак Донмет Р3-300ВУ, для резки металла и сталей
Пропановый сварочный резак Донмет Р3-300ВУ, для резки металла и сталей
  • Персональная скидка
Пропановый сварочный резак Донмет Р3-300ВУ, для резки металла и сталей
Пропановый сварочный резак Донмет Р3-300ВУ, для резки металла и сталей

Пропановый резак Донмет Р3-300ВУ

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4 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X1303120267
4.7
3

Характеристики

Производитель
Донмет
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Класс товара
профессиональный
Угол наклона головной части резака, град
90
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Резак пропановый Р3 Донмет 300 П удлиненный предназначен для ручной разделительной кислородной резки углеродистых и низколегированных сталей, особенно удобен для резки в труднодоступных местах. Удлиненный газовый резак 300П  используется для резки металла толщиной до 300 мм. Легкий и удобный в работе за счет эргономичной формы и малого веса. Имеет запатентованную конструкцию смесительного устройства, благодаря чему является безопасным.

    Преимущества

    • Высокоая безопасность при резке - стойкость к обратным ударам пламени, за счет запатентованной конструкции смесительного устройства
    • Высокий срок службы, за счет применения высококачественных материалов и прогрессивных методов их обработки
    • Благодаря кислородобезопасной смазке LUBCON обеспечивается долговечность вентильного механизма, уменьшается трение и изнашивание регулирующих узлов
    • Резак Р3 300П поставляется в комплекте с мундштуками и применяется с газовыми рукавами внутреннего диаметра 9 мм