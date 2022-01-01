Резак пропановый Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG

Преимущества

Раздельная подача газов и получение горючей смеси внутри мундштука обеспечивает высокую безопасность инструмента

«Обратный удар» не проходит дальше мундштука резака

Резак имеет стандартный мундштук «PNM» и совместим с мундштуками других производителей

Трехтрубный пропановый резак Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG 535мм 94180 изготовлен и испытан согласно ГОСТ 5191–79

100% контроль качества

Трехтрубный пропановый резак Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG 535мм 94180 с внутрисопловым смешением газов используется в промышленности для резки, разогрева и раскроя заготовок из металла.