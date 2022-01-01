Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Резак пропановый Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG
Найти аналог
Резаки
    Резак пропановый Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG
    Арт. О00000030564
    Резак пропановый Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG
    Резак пропановый Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG
    Резак пропановый Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG
      Резак пропановый Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG
      Резак пропановый Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG
      Резак пропановый Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG

      Резак пропановый Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000030564

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		535x50x110
      Расход рабочего газа, куб. м/ч
      		0.86
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трехтрубный пропановый резак Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG 535мм 94180 с внутрисопловым смешением газов используется в промышленности для резки, разогрева и раскроя заготовок из металла.

        Преимущества

        • Раздельная подача газов и получение горючей смеси внутри мундштука обеспечивает высокую безопасность инструмента
        • «Обратный удар» не проходит дальше мундштука резака
        • Резак имеет стандартный мундштук «PNM» и совместим с мундштуками других производителей
        • Трехтрубный пропановый резак Сварог Р3П-32 R3P-32-LPG 535мм 94180 изготовлен и испытан согласно ГОСТ 5191–79
        • 100% контроль качества