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Углекислотный газовый баллон 40 л. (пустой, переаттестованный)
4.5
2
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Газовые баллоны
    Углекислотный газовый баллон 40 л. (пустой, переаттестованный)
    Арт. 71302
    4.5
    2
    Углекислотный газовый баллон 40 л. (пустой, переаттестованный)

      Углекислотный газовый баллон 40 л. (пустой, переаттестованный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71302
      4.5
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Баллон предназначен для хранения и транспортировки углекислоты. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.

        Преимущества

        • Изготовлен из высоколегированной стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона
        • Объем баллона 40 л
        • Пустой