Углекислотный газовый баллон 40 л. (пустой, переаттестованный)

Преимущества

Изготовлен из высоколегированной стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона

Объем баллона 40 л

Пустой

Баллон предназначен для хранения и транспортировки углекислоты. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.