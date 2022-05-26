Газовый баллон углекислотный 10 л.
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесшовный
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Воротник
|Нет
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Колпак
|Нет
Углекислотный газовый баллон на 10 литров предназначен для хранения и транспортировки углекислого газа. Изготовлен из высоколегированной стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона. Купить углекислотный газовый баллон на 10 литров можно как в личных, так и в промышленных целях. Углекислый газ применяется для изготовления огнетушителей, газирования напитков, создания сухого льда, используется в качестве защитной среды при сварке. Баллон весит 15 килограмм, что позволяет с легкостью переносить его одному человеку. Давление в 151 атмосферу позволяет сохранить газ в нужном агрегатном состоянии. После приобретения газового баллона следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускается резкое повышение температуры.
Преимущества углекислотный газовый баллон на 10 литров:
- Легкая транспортировка;
- Прочность материала;
- Многократность применения баллона.
Комплектация:
- Углекислотный газовый баллон;
- Упаковка.