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Газовый баллон углекислотный 10 л.
4.7
3
5 250 ₽
Газовые баллоны
    Газовый баллон углекислотный 10 л.
    Арт. X13030667
    4.7
    3
    Газовый баллон углекислотный 10 л.

      Газовый баллон углекислотный 10 л.

      5 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13030667
      4.7
      3

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Все характеристики
      5 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Углекислотный газовый баллон на 10 литров предназначен для хранения и транспортировки углекислого газа. Изготовлен из высоколегированной стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона. Купить углекислотный газовый баллон на 10 литров можно как в личных, так и в промышленных целях. Углекислый газ применяется для изготовления огнетушителей, газирования напитков, создания сухого льда, используется в качестве защитной среды при сварке. Баллон весит 15 килограмм, что позволяет с легкостью переносить его одному человеку. Давление в 151 атмосферу позволяет сохранить газ в нужном агрегатном состоянии. После приобретения газового баллона следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускается резкое повышение температуры.

        Преимущества углекислотный газовый баллон на 10 литров:

        • Легкая транспортировка;
        • Прочность материала;
        • Многократность применения баллона.

        Комплектация:

        • Углекислотный газовый баллон;
        • Упаковка.