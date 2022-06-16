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Газовый баллон углекислотный 40 л.
5.0
2
20 810 ₽
Газовые баллоны
    Газовый баллон углекислотный 40 л.
    Арт. 713186
    5.0
    2
    Газовый баллон углекислотный 40 л.

      Газовый баллон углекислотный 40 л.

      20 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 942 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. 713186
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Да
      Все характеристики
      20 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 942 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Газовый баллон углекислотный 40 л используется как вместилище, чтобы хранить и транспортировать углекислый газ. Баллон состоит из сосуда и горловины, подключаемой к вентилям, фланцам или штуцерам. Основное его применение состоит в хранении сжатого углекислого газа вплоть до его применения. Изготовлен баллон из прочной стали, которая сохраняет и поддерживает нужное давление, и следовательно, агрегатное состояние газового вещества. Баллон газовый углекислотный 40 купить можно для применения в автоматах по газированию напитков, консервирования в пищевой промышленности, использования при сварке.

        Преимущества газовый баллон углекислотный 40 литров:

        • Высокая прочность;
        • Вместительность;
        • Исправность;
        • Надежность.

        Комплектация:

        • Газовый баллон;
        • Инструкция.