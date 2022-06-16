Газовый баллон углекислотный 40 л используется как вместилище, чтобы хранить и транспортировать углекислый газ. Баллон состоит из сосуда и горловины, подключаемой к вентилям, фланцам или штуцерам. Основное его применение состоит в хранении сжатого углекислого газа вплоть до его применения. Изготовлен баллон из прочной стали, которая сохраняет и поддерживает нужное давление, и следовательно, агрегатное состояние газового вещества. Баллон газовый углекислотный 40 купить можно для применения в автоматах по газированию напитков, консервирования в пищевой промышленности, использования при сварке.

Преимущества газовый баллон углекислотный 40 литров:

Высокая прочность;

Вместительность;

Исправность;

Надежность.

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