Газовый баллон углекислотный 40 л.
Арт. 713186
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесшовный
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Воротник
|Нет
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Колпак
|Да
Газовый баллон углекислотный 40 л используется как вместилище, чтобы хранить и транспортировать углекислый газ. Баллон состоит из сосуда и горловины, подключаемой к вентилям, фланцам или штуцерам. Основное его применение состоит в хранении сжатого углекислого газа вплоть до его применения. Изготовлен баллон из прочной стали, которая сохраняет и поддерживает нужное давление, и следовательно, агрегатное состояние газового вещества. Баллон газовый углекислотный 40 купить можно для применения в автоматах по газированию напитков, консервирования в пищевой промышленности, использования при сварке.
Преимущества газовый баллон углекислотный 40 литров:
- Высокая прочность;
- Вместительность;
- Исправность;
- Надежность.
Комплектация:
- Газовый баллон;
- Инструкция.