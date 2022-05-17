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Газовый баллон композитный LiteSafe 24 л.
5.0
2
10 920 ₽
11 790 ₽
Газовые баллоны
    Газовый баллон композитный LiteSafe 24 л.
    Арт. X130306105
    5.0
    2
    Газовый баллон композитный LiteSafe 24 л.
    Газовый баллон композитный LiteSafe 24 л.
      Газовый баллон композитный LiteSafe 24 л.
      Газовый баллон композитный LiteSafe 24 л.

      Газовый баллон композитный LiteSafe 24 л.

      • -870 ₽
      10 920 ₽
      11 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X130306105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		LiteSafe
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Да
      Все характеристики
      • -870 ₽
      10 920 ₽
      11 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый баллон LiteSafe LS 24L предназначен для хранения и транспортировки сжиженных газов. Изготовлен из композитного материала, состоящего из стекловолоконной нити, покрытой эпоксидной смолой. Такой материал выдерживает внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого. Внутренний резервуар выполнен из полипропилена PE и содержит специальные волокна и химикаты, обеспечивающие высокую непроницаемость. Для удобства эксплуатации баллон помещен в кожух из полимерного материала. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.

        Преимущества

        • Легкий вес
        • Видимость уровня газа
        • Абсолютная взрывобезопасность
        • Антикоррозийность
        • Материал корпуса исключает искрообразование
        • Привлекательный дизайн