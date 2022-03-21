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Газовый баллон углекислотный 5 л. (пустой)
5.0
2
3 490 ₽
Газовые баллоны
    Газовый баллон углекислотный 5 л. (пустой)
    Арт. 713197
    5.0
    2
    Газовый баллон углекислотный 5 л. (пустой)
    Газовый баллон углекислотный 5 л. (пустой)
      Газовый баллон углекислотный 5 л. (пустой)
      Газовый баллон углекислотный 5 л. (пустой)

      Газовый баллон углекислотный 5 л. (пустой)

      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 713197
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Все характеристики
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пустой баллон углекислотный 5 литров купить можно для промышленного применения углекислого газа. Таковым назначением может быть отбеливание древесной массы при производстве бумаги, газирование сладких напитков, регулирование уровня кислотности воды, производство сухого льда и многое другое. Новый газовый баллон наполняется углекислым газом, а затем используется для хранения и транспортировки содержимого в производственные помещения. Баллон углекислотный 5 л пустой достаточно вынослив, чтобы использоваться многократно, и при этом не позволяет содержимому потерять свои первоначальные свойства: давление, агрегатное состояние, химические особенности. Примечание: при хранении уже наполненного баллона не допускаются резкие перепады температур во избежание возникновения травмоопасных ситуаций.

        Преимущества баллона углекислотного 5 литров пустого:

        • Надежность;
        • Устойчивость;
        • Легкость;
        • Рециркуляция.

        Комплектация:

        • Углекислотный баллон пустой;
        • Упаковка.