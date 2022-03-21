Газовый баллон углекислотный 5 л. (пустой)

Пустой баллон углекислотный 5 литров купить можно для промышленного применения углекислого газа. Таковым назначением может быть отбеливание древесной массы при производстве бумаги, газирование сладких напитков, регулирование уровня кислотности воды, производство сухого льда и многое другое. Новый газовый баллон наполняется углекислым газом, а затем используется для хранения и транспортировки содержимого в производственные помещения. Баллон углекислотный 5 л пустой достаточно вынослив, чтобы использоваться многократно, и при этом не позволяет содержимому потерять свои первоначальные свойства: давление, агрегатное состояние, химические особенности. Примечание: при хранении уже наполненного баллона не допускаются резкие перепады температур во избежание возникновения травмоопасных ситуаций.

Преимущества баллона углекислотного 5 литров пустого:

Надежность;

Устойчивость;

Легкость;

Рециркуляция.

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