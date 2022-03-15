Кислородный газовый баллон 40 л. (пустой, переаттестованный)

Преимущества

Масса баллона составляет 67 килограммов

Диаметр цилиндрической части – 219 мм, толщина стенок 5,2 мм, длина корпуса – 1400 мм

Бесшовный баллон выдерживает давление до 150 Бар (14,7 мПа)

Корпус вентиля изготовлен из латуни, резьба – правая

Диапазон температур эксплуатации баллонов составляет от -40 Сo до +50 Сo

Баллон кислородный 40 л изготовлен из среднелегированной стали марки 30ХГСА 45 Д и предназначен для хранения и использования технического кислорода. Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТ 949-73. Баллон кислородный 40л поставляется в готовом к эксплуатации виде, пустым, на башмаках, позволяющих устанавливать их в вертикальное положение, а также к ним прилагаются копии сертификатов соответствия требованиям и подтверждения аттестации. Полезный эксплуатационный срок для бесшовных баллонов на 40 л из среднелегированной стали с давлением до 150 Бар составляет 40 лет (при условии регулярной аттестации каждые 5 лет). Баллон для технического кислорода может применяться практически во всех видах промышленности и в энергетике.