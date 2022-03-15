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Кислородный газовый баллон 40 л. (пустой, переаттестованный)
5.0
2
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Газовые баллоны
    Кислородный газовый баллон 40 л. (пустой, переаттестованный)
    Арт. 713130
    5.0
    2
    Кислородный газовый баллон 40 л. (пустой, переаттестованный)

      Кислородный газовый баллон 40 л. (пустой, переаттестованный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 713130
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Баллон кислородный 40 л изготовлен из среднелегированной стали марки 30ХГСА 45 Д и предназначен для хранения и использования технического кислорода. Изделие полностью соответствует требованиям ГОСТ 949-73. Баллон кислородный 40л поставляется в готовом к эксплуатации виде, пустым, на башмаках, позволяющих устанавливать их в вертикальное положение, а также к ним прилагаются копии сертификатов соответствия требованиям и подтверждения аттестации. Полезный эксплуатационный срок для бесшовных баллонов на 40 л из среднелегированной стали с давлением до 150 Бар составляет 40 лет (при условии регулярной аттестации каждые 5 лет). Баллон для технического кислорода может применяться практически во всех видах промышленности и в энергетике.

        Преимущества

        • Масса баллона составляет 67 килограммов
        • Диаметр цилиндрической части – 219 мм, толщина стенок 5,2 мм, длина корпуса – 1400 мм
        • Бесшовный баллон выдерживает давление до 150 Бар (14,7 мПа)
        • Корпус вентиля изготовлен из латуни, резьба – правая
        • Диапазон температур эксплуатации баллонов составляет от -40 Сo до +50 Сo